Cómo preparar un Pan de carne: la receta con 8 ingredientes especiada, jugosa y sabrosísima

Es una de las recetas argentinas más reconfortantes y sabrosas. El pan de carne combina con puré de papas o ensalada

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Receta del pastel de carne jugoso y especiado. Foto: gentileza informe.

El pan de carne es una de las recetas perfectas para disfrutar durante la época invernal, ya que aporta las proteínas y calorías adecuadas para nutrir el organismo. Se trata de una especie de budín de carne molida especiada que tiene un sabor único y se puede comer sola o rellena.

Para elaborar la receta del pan de carne se necesitan ingredientes simples. La carne se condimenta con sal, pimienta y diversas especias como comino, pimentón y ajo en polvo. Se puede formar como un budín o rellenar con huevo duro, salchichas y queso.

El pan de carne es jugoso, lleno de sabores y muy aromático, por lo que se puede disfrutar en cualquier época del año. Sin embargo, resulta especialmente reconfortante en el otoño e invierno.

Recetas: Pan de carne especiado y jugoso

Ingredientes:

  • 500 gr. de carne molida o cortada a cuchillo
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 1/4 taza de leche
  • Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo

Relleno (opcional):

  • 1 paquete de salchichas
  • 3 huevos duros
  • 200 gr. de queso cremoso

También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.

Cómo elaborar la receta de Pan de carne, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
  2. En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
  3. Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchicas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
  4. Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.
El pan de carne es una comida versátil y perfecta para acompañar el puré de papas, una ensalada mixta o de vegetales verdes.

Con o sin relleno, el pastel de carne es una receta que debes incluir a tu recetario durante la época invernal.

