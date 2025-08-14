Cómo preparar un Pan de carne: la receta con 8 ingredientes especiada, jugosa y sabrosísima

Recetas: Pan de carne especiado y jugoso

Ingredientes:

500 gr. de carne molida o cortada a cuchillo

1 cebolla

2 dientes de ajo

Sal y pimienta, a gusto

2 huevos

1 taza de pan rallado

1/4 taza de leche

Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo

Relleno (opcional):

1 paquete de salchichas

3 huevos duros

200 gr. de queso cremoso

También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.

receta pastel de carne (2).jpg

Cómo elaborar la receta de Pan de carne, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.

Primero, en un bowl grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente. Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchicas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien. Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.

Receta pastel de carne (1).jpg

El pan de carne es una comida versátil y perfecta para acompañar el puré de papas, una ensalada mixta o de vegetales verdes.

Con o sin relleno, el pastel de carne es una receta que debes incluir a tu recetario durante la época invernal.