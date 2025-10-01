Cómo hacer tutucas caseras dulzonas: la receta irresistible y con simples ingredientes

Hay muchas maneras de elaborar tutucas, con diferentes tipos de maíz. Usando pisingallo, esta receta arroja un producto dulzón, crujiente y esponjoso.

Para conocer cómo se hacen unas riquísimas tutucas caseras en el hogar, es óptimo seguir el paso a paso que propone el sitio infozona.

Estas tutucas caseras, al igual que las que se consiguen en los kioscos, supermercados o almacenes, se obtienen a partir de un inflado de granos, para luego caramelizarlos y que queden dulces.

Las tutucas son especiales cuando dan ganar de comer algo y mucho más para saciar un antojo algo dulce.

receta-tutucas-caseras-ingredientes Las tutucas caseras se puede hacer con una receta que es fácil, aunque no salen como las conocidas, hechas con máquinas industriales.

Receta de tutucas caseras

Estos son los ingredientes que se necesitan para elaborar tutucas caseras:

Ingredientes

1 taza de maíz pisingallo

1/2 taza de azúcar

1/4 taza de agua

1 cucharada de manteca o aceite neutro

receta-tutucas-caseras Esta receta es perfecta para hacer en casa y picar cuando haya un antojo de algo dulce.

Paso a paso de la receta de tutucas caseras