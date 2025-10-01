Inicio Recetas Receta
¡Una delicia!

Cómo hacer tutucas caseras dulzonas: la receta irresistible y con simples ingredientes

Esta receta de tutucas caseras, que se hace con pocos ingredientes, es perfecta para comer cuando den ganas de picar a cualquier hora

Miguel Guayama
Las tutucas tradicionales se elaboran con maquinas industriales

Todo el mundo puede elaborar en su casa unas deliciosas tutucas dulces, que se hacen con una receta simple preparar y que es un éxito. Estas delicias se pueden comer a cualquier hora del día y a todo el mundo les encanta.

Si bien las tutucas que se pueden hacer en casa no salen como a las que todos conocemos, que son elaborados con máquinas industriales, este producto sale muy parecido e igual de deliciosas.

Este tipo de snack es muy consumido en todo el mundo, se elabora con maíz pisingallo y unos ingredientes más.

Hay muchas maneras de elaborar tutucas, con diferentes tipos de maíz. Usando pisingallo, esta receta arroja un producto dulzón, crujiente y esponjoso.

Para conocer cómo se hacen unas riquísimas tutucas caseras en el hogar, es óptimo seguir el paso a paso que propone el sitio infozona.

Estas tutucas caseras, al igual que las que se consiguen en los kioscos, supermercados o almacenes, se obtienen a partir de un inflado de granos, para luego caramelizarlos y que queden dulces.

Las tutucas son especiales cuando dan ganar de comer algo y mucho más para saciar un antojo algo dulce.

receta-tutucas-caseras-ingredientes
Las tutucas caseras se puede hacer con una receta que es f&aacute;cil, aunque no salen como las conocidas, hechas con m&aacute;quinas industriales.

Receta de tutucas caseras

Estos son los ingredientes que se necesitan para elaborar tutucas caseras:

Ingredientes

  • 1 taza de maíz pisingallo
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/4 taza de agua
  • 1 cucharada de manteca o aceite neutro
receta-tutucas-caseras
Esta receta es perfecta para hacer en casa y picar cuando haya un antojo de algo dulce.

Paso a paso de la receta de tutucas caseras

  1. Colocar el maíz pisingallo en una olla o cacerola. Revolver bastante seguido para evitar que se quemen, a medida de qué empiecen a explotar. Reservar.
  2. En una sartén, colocar un poco de azúcar y formar un caramelo. Se le puede incorporar una cucharada de manteca o aceite neutro.
  3. Incorporar maíz inflado en la sartén con el caramelo y revolver hasta que queden totalmente cubiertos.
  4. Esperar a que se enfríen antes de consumir.

