Receta de humita cremosa de choclo y zapallo: la receta económica y fácil de preparar

12 choclos frescos (preferentemente amarillos y dulces).

500 g de zapallo anco o criollo (pelado y rallado).

2 cebollas medianas finamente picadas.

1 pimiento rojo picado en cubos pequeños.

200 g de queso cremoso o sardo (según el gusto).

Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce y una pizca de comino (el alma del plato).

Opcional: un toque de albahaca fresca.

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Receta de humita de choclo y zapallo, paso a paso

El rallado: la clave está en el choclo. Rallá los granos de manera manual para conservar la leche del cereal, que es lo que le dará la consistencia final. Reservá. El sofrito: en una olla grande, rehogá la cebolla y el pimiento con un poco de aceite o grasa de pella hasta que la cebolla esté transparente. La unión: agregá el zapallo rallado y el choclo. Mezclá bien a fuego bajo. Si notás que la preparación está muy seca, podés añadir un chorrito de leche tibia. El sabor: condimentá con sal, pimienta y el pimentón. El comino debe usarse con moderación para que no opaque el sabor dulce del choclo. La cocción: cociná a fuego lento durante unos 40 a 50 minutos, revolviendo frecuentemente con cuchara de madera para evitar que se pegue en el fondo. El final: cinco minutos antes de apagar el fuego, agregá el queso en cubos y la albahaca picada. Tapá la olla y dejá reposar para que el queso se funda por completo.

humita a la olla

El “Tip” del experto sobre la receta

Para elevar la receta, muchos cocineros recomiendan terminar la presentación del plato con una “fritita” por encima: una mezcla de aceite, pimentón y cebolla de verdeo apenas salteada que se sirve justo antes de llevar a la mesa.

Dato curioso: la palabra "humita" proviene del quechua humint'a, y aunque cada región tiene su variante (en chala o en olla), la esencia sigue siendo el tributo a la tierra y al maíz.