Cómo hacer pizza casera riquísima: la receta con un secreto para que salga perfecta

Para una buena pizza, la calidad de la materia prima es innegociable. Anotá:

Harina: 500g de harina de trigo 000 (la de fuerza ayuda a la estructura).

Agua: 300ml de agua tibia (ni fría ni hirviendo).

Levadura: 25g de levadura fresca (o un sobre de 10g de la seca).

Sal: 10g (una cucharada al ras).

Aceite: 2 cucharadas de aceite de oliva (le da elasticidad y sabor).

Azúcar: una pizca (para alimentar la levadura).

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Receta de pizza casera, paso a paso

El fermento previo: en un bol pequeño, disolvé la levadura en un poco del agua tibia con la pizca de azúcar. Agregá una cucharada de harina, mezclá y dejá reposar 10 minutos hasta que se forme una espuma. Este es el secreto para que la masa suba con fuerza. El amasado: hacé una corona con la harina sobre la mesada. En el centro volcá el fermento, el resto del agua y el aceite. Agregá la sal por el borde exterior (que no toque directamente la levadura al principio). Empezá a integrar con los dedos de adentro hacia afuera hasta formar un bollo. La paciencia es clave: amasá con energía durante 7 a 10 minutos hasta que la masa esté lisa y elástica. Ponela en un bol aceitado, tapala con un lienzo y dejala descansar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (aprox. 1 hora). Estirado y prepizza: dividí la masa en tres bollos. Estiralos sobre moldes previamente aceitados. Dejá que descansen 15 minutos más en el molde. Luego, agregá una base de salsa de tomate y llevalas a un horno fuerte (220°C) por 5 a 8 minutos. Esto se llama "piso". El toque final: retirá, agregá abundante mozzarella, los ingredientes que más te gusten (jamón, morrones, olivas) y volvé al horno hasta que el queso esté gratinado y los bordes dorados.

Tres tips de maestro para la receta de pizza

El horno: debe estar lo más caliente posible. Si tenés una piedra pizzera, usala.

La hidratación: si la masa está un poco pegajosa, no le agregues harina de más; seguí amasando, eso garantiza una miga más liviana.

El orégano: ponelo siempre al final, fuera del horno, para que no se queme y mantenga su perfume.