Cómo hacer pizza casera riquísima: la receta con un secreto para que salga perfecta

No hay nada que se compare al aroma de una pizza recién horneada invadiendo la cocina. Aunque parezca un desafío digno de maestros pizzeros, lograr una masa aireada, crocante por fuera y tierna por dentro es posible con paciencia y los trucos adecuados. Hoy te traemos la receta definitiva para que dejes de lado el delivery.
Siempre es una buena ocasión para hacer esta receta de pizza casera. Es bastante económica, muy rendidora y le gusta a casi todo el mundo.
Receta de pizza casera, ingredientes
Los ingredientes (para 3 pizzas medianas)
Para una buena pizza, la calidad de la materia prima es innegociable. Anotá:
- Harina: 500g de harina de trigo 000 (la de fuerza ayuda a la estructura).
- Agua: 300ml de agua tibia (ni fría ni hirviendo).
- Levadura: 25g de levadura fresca (o un sobre de 10g de la seca).
- Sal: 10g (una cucharada al ras).
- Aceite: 2 cucharadas de aceite de oliva (le da elasticidad y sabor).
- Azúcar: una pizca (para alimentar la levadura).
Receta de pizza casera, paso a paso
- El fermento previo: en un bol pequeño, disolvé la levadura en un poco del agua tibia con la pizca de azúcar. Agregá una cucharada de harina, mezclá y dejá reposar 10 minutos hasta que se forme una espuma. Este es el secreto para que la masa suba con fuerza.
- El amasado: hacé una corona con la harina sobre la mesada. En el centro volcá el fermento, el resto del agua y el aceite. Agregá la sal por el borde exterior (que no toque directamente la levadura al principio). Empezá a integrar con los dedos de adentro hacia afuera hasta formar un bollo.
- La paciencia es clave: amasá con energía durante 7 a 10 minutos hasta que la masa esté lisa y elástica. Ponela en un bol aceitado, tapala con un lienzo y dejala descansar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (aprox. 1 hora).
- Estirado y prepizza: dividí la masa en tres bollos. Estiralos sobre moldes previamente aceitados. Dejá que descansen 15 minutos más en el molde. Luego, agregá una base de salsa de tomate y llevalas a un horno fuerte (220°C) por 5 a 8 minutos. Esto se llama "piso".
- El toque final: retirá, agregá abundante mozzarella, los ingredientes que más te gusten (jamón, morrones, olivas) y volvé al horno hasta que el queso esté gratinado y los bordes dorados.
Tres tips de maestro para la receta de pizza
- El horno: debe estar lo más caliente posible. Si tenés una piedra pizzera, usala.
- La hidratación: si la masa está un poco pegajosa, no le agregues harina de más; seguí amasando, eso garantiza una miga más liviana.
- El orégano: ponelo siempre al final, fuera del horno, para que no se queme y mantenga su perfume.