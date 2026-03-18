Cómo hacer porotos en escabeche caseros: la receta económica y rendidora

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Receta de porotos en escabeche aliñados, ingredientes

Para obtener un frasco generoso de esta receta, vas a necesitar:

500 g de porotos alubia (los blancos chicos).

1 cebolla grande

1 zanahoria mediana.

3 dientes de ajo.

250 ml de vinagre de alcohol o manzana.

250 ml de aceite (girasol o maíz para que no sea tan invasivo).

Especias: laurel, pimienta en grano, orégano y una pizca de ají molido.

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Receta de porotos en escabeche aliñados, paso a paso

El remojo es clave: no hay atajos. Los porotos deben estar en agua al menos 8 a 12 horas. Esto asegura una cocción pareja y ayuda a que sean más digeribles.

deben estar en agua al menos 8 a 12 horas. Esto asegura una cocción pareja y ayuda a que sean más digeribles. Cocción al dente: herví los porotos en abundante agua (sin sal para que no se endurezca la piel) con un par de hojas de laurel. El secreto es retirarlos cuando estén tiernos pero firmes; si se deshacen, el escabeche perderá su textura característica.

en abundante agua (sin sal para que no se endurezca la piel) con un par de hojas de laurel. El secreto es retirarlos cuando estén tiernos pero firmes; si se deshacen, el escabeche perderá su textura característica. Elaboración del escabeche: en una olla aparte, colocá el aceite, el vinagre, la cebolla en pluma y la zanahoria en rodajas finas. Cociná a fuego mínimo hasta que la cebolla esté transparente.

La unión definitiva: incorporá los porotos ya colados a la mezcla del escabeche. Sumá los ajos picados, el orégano y el ají molido. Dejá cocinar todo junto apenas 5 minutos para que los sabores se amalgamen.

ya colados a la mezcla del escabeche. Sumá los ajos picados, el orégano y el ají molido. Dejá cocinar todo junto apenas 5 minutos para que los sabores se amalgamen. Envasado y reposo: guardalos en frascos de vidrio esterilizados. Tip de oro: Aunque la ansiedad gane, lo ideal es dejarlos reposar en la heladera al menos 48 horas antes de consumirlos.

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El consejo del experto para la receta

Para que el escabeche sea superior, asegurate de que el líquido cubra por completo los porotos en el frasco. Esto no solo mejora el sabor, sino que actúa como conservante natural.

Si buscás un perfil más gourmet, podés reemplazar una parte del aceite de girasol por un buen aceite de oliva virgen extra de la región, aportando ese picor y aroma espectacular.