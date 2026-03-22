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¡Irresistible!

Cómo hacer flan casero fácil y rápido: la receta con dulce de leche o crema chantilly

No hace falta ser un experto en pastelería para lograr un flan con la textura perfecta. Conocé cómo se hace esta receta “exprés”

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
Esta receta de flan con dulce de leche se hace rápida y le encanta a todo el mundo.

Esta receta de flan con dulce de leche se hace rápida y le encanta a todo el mundo.

En el podio de los postres clásicos argentinos, el flan casero no tiene rival. Sin embargo, muchas veces el miedo al “baño María” de la receta o que se rompa al desmoldar, hace que terminemos comprando la cajita industrial. Pero hay una buena noticia: existe una versión simplificada, rápida y con ingredientes que seguro tenés ahora mismo en la heladera.

Esta receta es perfecta como postre para una juntada con la familia o con amigos. Además, se hace de una manera más sencilla de lo que uno se imagina y cuenta con ingredientes de fácil acceso.

Acompañado de dulce de leche o crema chantilly, o ambos, el flan es irresistible para cualquier paladar.

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Receta de flan casero, ingredientes

Para esta receta de flan casero no necesitás balanza ni fórmulas complejas. Solo recordá la regla del “5-5-5”:

  • 5 huevos
  • 500 ml de leche entera (para más cremosidad).
  • 5 cucharadas de azúcar (más lo que uses para el caramelo).
  • Bonus track: un chorrito de esencia de vainilla.
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Receta de flan casero, paso a paso

  1. El caramelo (el único riesgo): poné media taza de azúcar directamente en la flanera a fuego bajo. Cuando se torne dorado (ojo, que no se queme porque amarga), girá el molde para cubrir las paredes. Dejá enfriar.
  2. El batido: en un bol, mezclá los huevos con el azúcar y la vainilla. Dato clave: No batas con fuerza; solo integrá. Si generás mucha espuma, el flan saldrá con burbujas (ojitos).
  3. La unión: sumá la leche de a poco mientras seguís mezclando suavemente.
  4. Cocción exprés: si no querés esperar una hora de horno, podés usar una olla a presión (15 minutos) o incluso el microondas (8 a 10 minutos a potencia media), aunque el horno tradicional a baño María sigue siendo el rey de la textura.

El truco del chef con esta receta: para saber si está listo, pinchalo con un cuchillo. Si sale limpio, ya está. Pero cuidado: el secreto del éxito es el frío. Dejalo enfriar a temperatura ambiente y después llevalo a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Con qué se acompaña el flan casero

La grieta se termina acá: el flan casero se sirve con una generosa cucharada de dulce de leche y otra de crema chantilly. No se aceptan discusiones.

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