Cómo hacer flan casero fácil y rápido: la receta con dulce de leche o crema chantilly

receta-flan-casero3

Receta de flan casero, ingredientes

Para esta receta de flan casero no necesitás balanza ni fórmulas complejas. Solo recordá la regla del “5-5-5”:

5 huevos

500 ml de leche entera (para más cremosidad).

5 cucharadas de azúcar (más lo que uses para el caramelo).

Bonus track: un chorrito de esencia de vainilla.

receta-flan-casero2

Receta de flan casero, paso a paso

El caramelo (el único riesgo): poné media taza de azúcar directamente en la flanera a fuego bajo. Cuando se torne dorado (ojo, que no se queme porque amarga), girá el molde para cubrir las paredes. Dejá enfriar. El batido: en un bol, mezclá los huevos con el azúcar y la vainilla. Dato clave: No batas con fuerza; solo integrá. Si generás mucha espuma, el flan saldrá con burbujas (ojitos). La unión: sumá la leche de a poco mientras seguís mezclando suavemente. Cocción exprés: si no querés esperar una hora de horno, podés usar una olla a presión (15 minutos) o incluso el microondas (8 a 10 minutos a potencia media), aunque el horno tradicional a baño María sigue siendo el rey de la textura.

El truco del chef con esta receta: para saber si está listo, pinchalo con un cuchillo. Si sale limpio, ya está. Pero cuidado: el secreto del éxito es el frío. Dejalo enfriar a temperatura ambiente y después llevalo a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Con qué se acompaña el flan casero

La grieta se termina acá: el flan casero se sirve con una generosa cucharada de dulce de leche y otra de crema chantilly. No se aceptan discusiones.

receta-flan-casero1