Cómo hacer flan casero fácil y rápido: la receta con dulce de leche o crema chantilly

En el podio de los postres clásicos argentinos, el flan casero no tiene rival. Sin embargo, muchas veces el miedo al “baño María” de la receta o que se rompa al desmoldar, hace que terminemos comprando la cajita industrial. Pero hay una buena noticia: existe una versión simplificada, rápida y con ingredientes que seguro tenés ahora mismo en la heladera.
Esta receta es perfecta como postre para una juntada con la familia o con amigos. Además, se hace de una manera más sencilla de lo que uno se imagina y cuenta con ingredientes de fácil acceso.
Acompañado de dulce de leche o crema chantilly, o ambos, el flan es irresistible para cualquier paladar.
Receta de flan casero, ingredientes
Para esta receta de flan casero no necesitás balanza ni fórmulas complejas. Solo recordá la regla del “5-5-5”:
- 5 huevos
- 500 ml de leche entera (para más cremosidad).
- 5 cucharadas de azúcar (más lo que uses para el caramelo).
- Bonus track: un chorrito de esencia de vainilla.
Receta de flan casero, paso a paso
- El caramelo (el único riesgo): poné media taza de azúcar directamente en la flanera a fuego bajo. Cuando se torne dorado (ojo, que no se queme porque amarga), girá el molde para cubrir las paredes. Dejá enfriar.
- El batido: en un bol, mezclá los huevos con el azúcar y la vainilla. Dato clave: No batas con fuerza; solo integrá. Si generás mucha espuma, el flan saldrá con burbujas (ojitos).
- La unión: sumá la leche de a poco mientras seguís mezclando suavemente.
- Cocción exprés: si no querés esperar una hora de horno, podés usar una olla a presión (15 minutos) o incluso el microondas (8 a 10 minutos a potencia media), aunque el horno tradicional a baño María sigue siendo el rey de la textura.
El truco del chef con esta receta: para saber si está listo, pinchalo con un cuchillo. Si sale limpio, ya está. Pero cuidado: el secreto del éxito es el frío. Dejalo enfriar a temperatura ambiente y después llevalo a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar.
Con qué se acompaña el flan casero
La grieta se termina acá: el flan casero se sirve con una generosa cucharada de dulce de leche y otra de crema chantilly. No se aceptan discusiones.