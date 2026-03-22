Cuánto tiempo se cocinan los chinchulines en el asado: la receta para que salgan en su punto justo

En el complejo ecosistema del asado argentino, los chinchulines son los reyes de la polémica. O sale “chicle” o sale quemado. Sin embargo, para alcanzar el punto justo, ese equilibrio sagrado entre un interior cremoso y una piel que cruje al primer bocado, lo mejor es seguir la recomendación de esta receta, que le apunta a la paciencia y temperatura.
Para que los chinchulines sean una explosión de sabor y sean protagonistas indiscutidos del asado, todo el que los vaya a cocinar a la parrilla, debería tener al menos los mínimos conocimientos para que no salgan gomosos y sí en su punto justo.
Receta de chinchulines en el asado: cuánto tiempo de cocinan en la parrilla
Para que los chinchulines del asado sean dignos de un aplauso, el tiempo estimado de cocción ronda los 40 a 50 minutos en total. Olvidate de los arrebatos: el fuego fuerte es el enemigo número uno de esta achura.
- Primeros 25-30 minutos: se cocinan a fuego moderado-lento de un lado. Aquí es donde el interior se tierniza y la grasa comienza a fundirse sin escaparse.
- Últimos 15-20 minutos: una vez que están dorados y firmes, se dan vuelta para lograr ese acabado "vidriado" y crocante del otro lado.
La técnica clave de la receta de chinchulines en el asado
La clave de la receta está en la distancia y el calor. Debés poder sostener la mano sobre la parrilla unos 7 u 8 segundos sin quemarte.
- La forma importa: si hacés los chinchulines en "rosca" individual, se doran más rápido. Si hacés la clásica trenza, el tiempo de cocción aumenta unos 10 minutos porque el calor debe penetrar el centro del trenzado.
- El truco del limón: rociarlos con jugo de limón 5 minutos antes de sacarlos no solo aporta sabor, sino que ayuda a que la piel termine de caramelizar y quedar extra crocante.
Tres reglas de oro para no fallar con la receta de chinchulines
- Limpieza, pero no tanta: no les quites toda la grasa exterior; esa grasa es la que se fríe en la parrilla y da la textura crispy.
- Temperatura ambiente: nunca los tires a la parrilla fríos de la heladera. Dejalos temperar 20 minutos antes para que el choque térmico no los endurezca.
- Sal al final o al dar vuelta: salarlos al principio puede hacer que pierdan jugos internos antes de tiempo, dejándolos secos.
El dato: un chinchulín bien hecho debe sonar como una galleta cuando el cuchillo lo toca en la tabla. Si no hace "crack", le faltaron cinco minutos de brasa.