Cómo hacer berenjena en escabeche económica: la receta rendidora y perfecta para las picadas

Berenjenas: 2 kg (preferentemente firmes y de piel brillante).

2 kg (preferentemente firmes y de piel brillante). Líquido de cocción: Partes iguales de vinagre de alcohol y agua (o vino blanco para un toque más sofisticado).

Partes iguales de de alcohol y agua (o vino blanco para un toque más sofisticado). Aromáticos: Laurel, pimienta en grano, ajo laminado y orégano.

Laurel, pimienta en grano, ajo laminado y orégano. El medio: Aceite de girasol o mezcla (el de oliva viren puede solidificarse en la heladera).

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Receta de berenjena en escabeche, paso a paso

Preparación: pelar las berenjenas (opcional) y cortarlas en bastones de 1 cm aproximadamente. El purgado: disponerlas en un colador con sal gruesa por 2 horas. Luego, enjuagar bien con agua fría. La cocción: hervir la mezcla de agua y vinagre con unas hojas de laurel. Cocinar las berenjenas por tandas durante 5 a 7 minutos. Tip clave: No deben deshacerse; el punto justo es cuando están tiernas pero mantienen su forma. El escurrido: este es el secreto de los expertos. Dejarlas enfriar sobre un lienzo o papel absorbente para eliminar el exceso de líquido. Menos agua equivale a más tiempo de conservación. El armado: en frascos esterilizados, intercalar capas de berenjenas con ajo, ají molido, orégano y pimienta. Cubrir totalmente con aceite.

Dato de color de la receta: aunque la ansiedad gane, el escabeche de berenjena alcanza su plenitud de sabor después de una semana de estacionamiento en un lugar fresco y oscuro.

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Seguridad de la receta ante todo

Un punto importante es la prevención del botulismo. Siempre hay que recalcar que el uso de vinagre es fundamental para bajar el pH y que, si se planea guardarlas por meses, el proceso de esterilización de los frascos al baño maría es obligatorio.