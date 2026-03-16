Cómo hacer berenjena en escabeche económica: la receta rendidora y perfecta para las picadas

No es solo una guarnición; es un patrimonio afectivo de las picadas argentinas. En esta nota, te revelamos la receta para que la berenjena en escabeche salga tierna, sabrosa y, sobre todo, seguras para el consumo. Se trata de una conserva que toma mucho protagonismo cuando hay una picada y, por lo general, le encanta a todo el mundo.
La berenjena en escabeche es, quizás, la reina de las conservas caseras. Pero para que el resultado sea profesional, hay un paso que no se puede negociar: el desamargado. Cortar las rodajas o bastones, cubrirlos con sal gruesa y dejarlos sudar un par de horas es lo que separa a una conserva mediocre de una excelente.
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
Ingredientes básicos
- Berenjenas: 2 kg (preferentemente firmes y de piel brillante).
- Líquido de cocción: Partes iguales de vinagre de alcohol y agua (o vino blanco para un toque más sofisticado).
- Aromáticos: Laurel, pimienta en grano, ajo laminado y orégano.
- El medio: Aceite de girasol o mezcla (el de oliva viren puede solidificarse en la heladera).
Receta de berenjena en escabeche, paso a paso
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Preparación: pelar las berenjenas (opcional) y cortarlas en bastones de 1 cm aproximadamente.
El purgado: disponerlas en un colador con sal gruesa por 2 horas. Luego, enjuagar bien con agua fría.
La cocción: hervir la mezcla de agua y vinagre con unas hojas de laurel. Cocinar las berenjenas por tandas durante 5 a 7 minutos. Tip clave: No deben deshacerse; el punto justo es cuando están tiernas pero mantienen su forma.
El escurrido: este es el secreto de los expertos. Dejarlas enfriar sobre un lienzo o papel absorbente para eliminar el exceso de líquido. Menos agua equivale a más tiempo de conservación.
El armado: en frascos esterilizados, intercalar capas de berenjenas con ajo, ají molido, orégano y pimienta. Cubrir totalmente con aceite.
Dato de color de la receta: aunque la ansiedad gane, el escabeche de berenjena alcanza su plenitud de sabor después de una semana de estacionamiento en un lugar fresco y oscuro.
Seguridad de la receta ante todo
Un punto importante es la prevención del botulismo. Siempre hay que recalcar que el uso de vinagre es fundamental para bajar el pH y que, si se planea guardarlas por meses, el proceso de esterilización de los frascos al baño maría es obligatorio.