Cómo hacer bastones de zapallo saludables: la receta crujiente y llena de nutrientes

500g de zapallo (preferentemente tipo anco o kabutia.

(preferentemente tipo anco o kabutia. 2 claras de huevo.

Para el rebozado: mix de pan rallado integral, semillas de sésamo y polenta (la polenta aporta el toque extra crujiente).

Especias: pimentón ahumado, orégano, sal marina y una pizca de pimienta negra.

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Receta de bastones de zapallo, paso a paso

Corte uniforme: pelar y cortar el zapallo en bastones de aproximadamente 1 cm de grosor. Es vital que sean similares para que se cocinen parejo.

en bastones de aproximadamente 1 cm de grosor. Es vital que sean similares para que se cocinen parejo. El “baño” de sabor: pasar los bastones por las claras de huevo batidas con las especias.

Blindaje nutritivo: rebozar cada pieza con la mezcla de secos, presionando bien para que se adhiera la costra.

Cocción de alta gama: disponer en una placa previamente aceitada (o con papel manteca) evitando que se toquen entre sí. Llevar a horno fuerte (200°) por unos 20-25 minutos, girándolos a mitad de cocción.

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Por qué elegir esta receta de zapallo

Más allá del sabor, esta preparación es una mina de oro nutricional. El zapallo aporta vitamina A, esencial para la visión y la piel, mientras que el uso de semillas añade grasas saludables y fibra. Al ser horneados, reducimos el aporte calórico en más de un 50% en comparación con los snacks fritos comerciales.

Tip del chef: acompáñalos con un dip de yogur griego, ciboulette y un chorrito de limón para elevar la experiencia al siguiente nivel.