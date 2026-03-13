Cómo hacer bastones de zapallo saludables: la receta crujiente y llena de nutrientes

En la búsqueda constante por alternativas que reemplacen a las clásicas frituras, el zapallo (o calabaza) se ha coronado como el rey de la versatilidad en toda receta. Olvida el puré tradicional; hoy la tendencia apunta a los bastones de zapallo al horno: una alimentación saludable cargada de betacarotenos, baja en calorías y con un “crunch" irresistible.
El principal desafío de esta receta, es que al cocinar zapallo hay que lidiar con su alto contenido de agua. Sin embargo, con la técnica adecuada, es posible lograr una corteza dorada y un corazón tierno. La clave reside en el rebozado nutritivo, entre varios ingredientes, y el golpe de calor justo.
Receta de bastones de zapallo, ingredientes
Ingredientes:
- 500g de zapallo (preferentemente tipo anco o kabutia.
- 2 claras de huevo.
- Para el rebozado: mix de pan rallado integral, semillas de sésamo y polenta (la polenta aporta el toque extra crujiente).
- Especias: pimentón ahumado, orégano, sal marina y una pizca de pimienta negra.
Receta de bastones de zapallo, paso a paso
- Corte uniforme: pelar y cortar el zapallo en bastones de aproximadamente 1 cm de grosor. Es vital que sean similares para que se cocinen parejo.
- El “baño” de sabor: pasar los bastones por las claras de huevo batidas con las especias.
- Blindaje nutritivo: rebozar cada pieza con la mezcla de secos, presionando bien para que se adhiera la costra.
- Cocción de alta gama: disponer en una placa previamente aceitada (o con papel manteca) evitando que se toquen entre sí. Llevar a horno fuerte (200°) por unos 20-25 minutos, girándolos a mitad de cocción.
Por qué elegir esta receta de zapallo
Más allá del sabor, esta preparación es una mina de oro nutricional. El zapallo aporta vitamina A, esencial para la visión y la piel, mientras que el uso de semillas añade grasas saludables y fibra. Al ser horneados, reducimos el aporte calórico en más de un 50% en comparación con los snacks fritos comerciales.
Tip del chef: acompáñalos con un dip de yogur griego, ciboulette y un chorrito de limón para elevar la experiencia al siguiente nivel.