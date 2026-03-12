Cómo hacer un chimichurri perfecto: la receta casera de la salsa irresistible

El ajo y el perejil: siempre frescos. el ajo picado bien fino y el perejil aportando esa nota de clorofila necesaria.

El balance de líquidos: la regla de oro suele ser 2 partes de aceite por 1 de vinagre (preferentemente de vino o alcohol).

receta-chimichurri4.jpg

Receta de chimichurri, paso a paso

Hidratación: en un frasco de vidrio, colocá las especias secas (orégano, ají molido, sal y pimienta) con un chorrito de agua tibia. Dejalas reposar unos minutos; esto “despierta” los sabores.

Frescura: agregá el ajo y el perejil picados a mano. Evitá la procesadora para no oxidar las hierbas y obtener una textura rústica.

Emulsión: incorporá el vinagre y mezclá bien. Finalmente, agregá el aceite.

El toque maestro: sumá una hoja de laurel y, si te gusta con personalidad, una pizca de pimentón dulce para darle color.

chimichurri3.jpg

El secreto mejor guardado de la receta

El error más común es consumirlo apenas se prepara. El chimichurri es como un buen vino: necesita tiempo. Lo ideal es dejarlo reposar al menos 24 a 48 horas en la heladera. Ese tiempo permite que el aceite capture la esencia de las especias y el vinagre suavice el picor del ajo.

Tip parrillero: si vas a usarlo para "pintar" la carne mientras se cocina, podés aligerarlo con un poco de salmuera tibia.