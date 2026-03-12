Cómo hacer un chimichurri perfecto: la receta casera de la salsa irresistible

En el universo de la gastronomía en Argentina, el chimichurri es mucho más que un aderezo. Mientras que en otros países las salsas suelen ser densas y pesadas, la nuestra apuesta por la hidratación de las hierbas y la acidez justa. Pero, ¿cómo se logra esa receta que nos hace mojar el pan antes de que llegue el primer corte?
Para un chimichurri clásico y rendidor, la base no se negocia. La clave de esta receta de simples ingredientes, está en la calidad de la materia prima.
Receta de chimichurri clásico, ingredientes
El orégano y el ají molido: son los pilares. Si el ají molido es de buena calidad (picoso pero dulce), ya tenés la mitad del camino hecho.
El ajo y el perejil: siempre frescos. el ajo picado bien fino y el perejil aportando esa nota de clorofila necesaria.
El balance de líquidos: la regla de oro suele ser 2 partes de aceite por 1 de vinagre (preferentemente de vino o alcohol).
Receta de chimichurri, paso a paso
- Hidratación: en un frasco de vidrio, colocá las especias secas (orégano, ají molido, sal y pimienta) con un chorrito de agua tibia. Dejalas reposar unos minutos; esto “despierta” los sabores.
- Frescura: agregá el ajo y el perejil picados a mano. Evitá la procesadora para no oxidar las hierbas y obtener una textura rústica.
- Emulsión: incorporá el vinagre y mezclá bien. Finalmente, agregá el aceite.
- El toque maestro: sumá una hoja de laurel y, si te gusta con personalidad, una pizca de pimentón dulce para darle color.
El secreto mejor guardado de la receta
El error más común es consumirlo apenas se prepara. El chimichurri es como un buen vino: necesita tiempo. Lo ideal es dejarlo reposar al menos 24 a 48 horas en la heladera. Ese tiempo permite que el aceite capture la esencia de las especias y el vinagre suavice el picor del ajo.
Tip parrillero: si vas a usarlo para "pintar" la carne mientras se cocina, podés aligerarlo con un poco de salmuera tibia.