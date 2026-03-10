Cómo hacer empanadas caseras para chuparse los dedos: la receta tradicional de fácil elaboración

La empanadas es el alma de cualquier reunión familiar en Argentina. Aunque cada provincia tiene su receta y cada familia su "ingrediente secreto", existe una base que nunca falla para lograr ese equilibrio perfecto entre una masa crujiente y un relleno jugoso.
Hoy nos ponemos el delantal para traerte una guía definitiva de la receta. Para cualquier día de la semana, al mediodía o cena, para celebrar nuestras fechas patrias, esta receta promete no dejar ni las migas.
Receta de empanadas caseras: el secreto que no todos conocen
Para que una empanada sea realmente memorable, el secreto está en la paciencia. Lo ideal es preparar el relleno con un día de antelación. Esto permite que los sabores se asienten y, lo más importante, que el jugo se solidifique; así, al armarlas, no se nos desarmarán y resultarán mucho más fáciles de repulgar.
En esta versión de la receta, apostamos por la clásica de carne cortada a cuchillo, que aporta una textura superior y mantiene mucho mejor la humedad que la carne molida común.
Receta de empanadas caseras, ingredientes
Para obtener unas 2 docenas de empanadas, vas a necesitar estos ingredientes:
Para el relleno:
- 1 kg de carne (soberana elección: lomo, nalga o bola de lomo).
- 1 kg de cebolla blanca (siempre misma cantidad de cebolla que de carne).
- 3 cebollas de verdeo.
- 3 huevos duros.
- 100 g de grasa de pella o aceite de girasol.
- Condimentos: sal, pimienta, una cucharada generosa de pimentón dulce, una pizca de comino (con cuidado) y ají molido al gusto.
- Opcional: aceitunas verdes y pasas de uva (según el bando en el que estés).
Para la masa (si decidís hacerla vos):
- 500 g de harina 0000.
- 100 g de grasa de pella derretida.
- 200 ml de agua tibia con una pizca de sal.
Receta de empanadas caseras, paso a paso
- El sofrito: en una olla grande, derretí la grasa y agregá la cebolla blanca picada bien fina con un toque de sal. Cociná a fuego bajo hasta que esté transparente, sin que llegue a dorarse.
- La carne: agregá la carne cortada en cubitos pequeños (aprox. 1 cm). Subí el fuego para que se selle rápidamente. No buscamos cocinarla del todo ahora, sino que cambie de color.
- El sazón: retirá del fuego e incorporá los condimentos: el pimentón, el comino y el ají molido. Revolvé bien. Es vital dejar enfriar esta mezcla a temperatura ambiente y luego llevarla a la heladera por unas horas.
- El toque final del relleno: antes de armar, agregá el huevo duro picado y la parte verde de la cebolla de verdeo cruda. Esto le da frescura.
- El armado: colocá una cucharada generosa de relleno en el centro del disco de masa. Mojá los bordes con un poco de agua, cerrá y presioná bien.
- El repulgue y cocción: hacé tu repulgue favorito (¡el de 13 pliegues es el tradicional!). Cociná en horno bien caliente (200ºc 220º c) hasta que estén doradas, o freilas en abundante grasa si buscás el sabor más auténtico.