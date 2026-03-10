Cómo hacer empanadas caseras para chuparse los dedos: la receta tradicional de fácil elaboración

Hoy nos ponemos el delantal para traerte una guía definitiva de la receta. Para cualquier día de la semana, al mediodía o cena, para celebrar nuestras fechas patrias, esta receta promete no dejar ni las migas.

Receta de empanadas caseras: el secreto que no todos conocen

Para que una empanada sea realmente memorable, el secreto está en la paciencia. Lo ideal es preparar el relleno con un día de antelación. Esto permite que los sabores se asienten y, lo más importante, que el jugo se solidifique; así, al armarlas, no se nos desarmarán y resultarán mucho más fáciles de repulgar.