Dieta sin gluten: cómo hacer pizza sin harina, con 6 ingredientes y en menos de 20 minutos

Esta pizza sin harina ni gluten es una de las recetas perfectas para sumar más vegetales a la alimentación diaria. La calabaza aporta humedad, un toque naturalmente dulce y una buena cantidad de fibra, vitaminas y antioxidantes, ayudando a crear una base liviana pero consistente que sostiene perfectamente los toppings clásicos.

Además, es una opción práctica dentro de las recetas saludables, ya que la pizza se prepara con pocos ingredientes y en simples pasos. Al prescindir de harina refinada y gluten, la calabaza se convierte en la protagonista de una alternativa casera más ligera, ideal para quienes buscan comer rico, equilibrado y con preparaciones fáciles para sumar a la dieta.