Dieta sin gluten: cómo hacer pizza sin harina, con 6 ingredientes y en menos de 20 minutos

Una forma diferente de disfrutar una pizza casera es con una de las recetas más buscadas para quienes quieren evitar la harina y el gluten sin resignar sabor en la dieta. La base se prepara con calabaza y otros ingredientes simples que permiten lograr una masa suave, firme y nutritiva, ideal para reemplazar las versiones tradicionales con trigo.
Esta pizza sin harina ni gluten es una de las recetas perfectas para sumar más vegetales a la alimentación diaria. La calabaza aporta humedad, un toque naturalmente dulce y una buena cantidad de fibra, vitaminas y antioxidantes, ayudando a crear una base liviana pero consistente que sostiene perfectamente los toppings clásicos.
Además, es una opción práctica dentro de las recetas saludables, ya que la pizza se prepara con pocos ingredientes y en simples pasos. Al prescindir de harina refinada y gluten, la calabaza se convierte en la protagonista de una alternativa casera más ligera, ideal para quienes buscan comer rico, equilibrado y con preparaciones fáciles para sumar a la dieta.
Recetas: pizza sin harina ni gluten
Ingredientes:
- 1 taza de calabaza cocida y triturada
- 1 zanahoria rallada
- 1 huevo
- 3 cdas. de queso rallado (parmesano o mozzarella)
- Sal, pimienta y orégano, a gusto
- 1 cdta. de aceite de oliva
Si quieres lograr una versión vegana, puedes reemplazar el huevo por una mezcla de semillas de chía o lino hidratadas, lo que mantendrá la masa unida.
Cómo hacer pizza sin harina ni gluten: la receta sana, paso a paso
Antes de comenzar a elaborar la receta de la pizza sin harina ni gluten, precalienta el horno a 200 °C. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, en un bol, mezcla la calabaza cocida, la zanahoria rallada y el huevo o las semillas hidratadas.
- A continuación, incorpora el queso, los condimentos y el aceite de oliva, integrando bien hasta formar una mezcla homogénea.
- Extiende la masa sobre una bandeja con papel manteca o de silicona, formando un disco de 1 centímetro de espesor.
- Cocina la pizza sin harina durante 10 minutos hasta que los bordes se doren. Retira del horno, añade salsa de tomate, queso y los toppings elegidos. Vuelve a hornear por 8 minutos.