Arroz con pollo, la receta sencilla que a toda la familia le gusta

El arroz con pollo es una de las comidas más consumidas por las familias argentinas. Con esta receta sencilla y contundente sorprenderás a todos.
Esta es la receta para preparar arroz con pollo rápido, fácil y con pocos ingredientes para hacerlo en tu casa. Sin lugar a duda este es uno de las preparaciones más populares en la mesa de los argentinos y aquí te contamos los secretos para darle ese sabor super casero.
El arroz con pollo está lleno de sabor y colores vibrantes, lo que lo hace increíblemente satisfactorio.
Aunque el arroz con pollo es un plato que se disfruta durante todo el año, cada familia tiene su versión.
El arroz con pollo es uno de los platos más típicos y más consumidos. Se trata de una receta muy fácil y sencilla de hacer que no tiene mucha complicación y con la que sorprenderás gratamente a todos tus invitados.
Receta de arroz con pollo: ingredientes
- 2 cebollas medianas
- 1 zanahoria
- 1 pimiento morrón
- 3 dientes de ajo
- 2 pechugas de pollo o tres patas muslos
- 2 tomates medianos
- 1 taza y media de arroz
- Caldo de verduras
- Condimento para arroz
- Sal, pimienta y aceite
Receta de arroz con pollo: paso a paso
- Cortar el pollo en pedazos pequeños y saltear en la sartén caliente con un chorrito de aceite hasta que estén dorados, separar y reservar.
- Picar la cebolla, el morrón y el ajo en la misma sartén. Cuándo la cebolla esté transparente, agregar el tomate picado y cocinar por unos minutos más.
- Sumar el pollo cocinado, luego el arroz y revolver.
- Colocar dos tazas de caldo de verduras, salpimentar y condimentar a gusto. Revolver una vez más y dejar que el mismo hierva.
- Cuando haya hervido, bajar el fuego y dejar destapada la preparación.
- Una vez que el arroz haya consumido gran parte del agua, apagar el fuego y dejar reposar por unos minutos.
Receta de arroz con pollo: consejos para que te quede jugoso
- Si te gusta un arroz con pollo jugoso, puedes agregar más caldo y tomate triturado para elevar la cantidad de líquido.
- Durante la cocción podés darle un toque especial agregando un chorrito de vino blanco para realzar el sabor de las verduras.
