La receta del puré de papas para que te quede como una nubecita

El puré de papas es una de las guarniciones más elegidas, pero con esta receta el puré te quedará sin grumos y como una nubecita.
El puré de papas es el acompañante perfecto para platos de comida como pescados, carnes, pollos o guisos y aunque parezca sencilla su elaboración, debemos tener en cuenta muchos factores para que nos quede perfecto, no se trata únicamente de cocinar unas papas, triturarlas y aliñarlas, lleva sus trucos si quieres que te quede perfecto, casi como una nubecita y sin grumos.
Existen muchas versiones de la receta de puré de papas, sobre todo en cuanto a ingredientes a utilizar, cantidades o especias, te enseñaremos todos los trucos para que puedas conseguir preparar un puré de papas perfecto y muy muy cremoso.
Para agregar un poco de sabor fresco, sin mencionar las vitaminas A y C, añada dos cucharadas de perejil de hoja plana picado antes de servir.
Receta del puré de papas: ingredientes
- 1 kilo de papas con piel
- 125 ml. de leche caliente (sin que llegue a hervir)
- 130 gramos de manteca fría (cortada en cubos)
- Agua para hervir las patatas (deben cubrir las papas)
- Sal y pimienta al gusto
- Nuez moscada
Receta del puré de papas: paso a paso
- En una olla con agua hirviendo y un poco de sal vamos a incorporar nuestras papas y las vamos a cocinar por 40 minutos o hasta que estén blanditas (puedes comprobar si las papas están listas pinchandolas con un tenedor, si llega hasta el centro sin poner resistencia, ya están hechas) pasado los minutos retiramos nuestras papas del agua y las dejamos enfriar lo justo para poder retirar la piel sin quemarnos.
- Retiramos la piel de nuestras papas y las colocamos en un recipiente, luego, con la ayuda de un pisapatatas, las vamos a triturar como te muestro en el video, seguidamente en una olla a temperatura media baja, agregamos las papas ya trituradas y las vamos a cocinar por 5 minutos removiendo con una cuchara de madera sin parar para que pierdan al máximo toda su humedad (este paso es muy importante para obtener un puré de papas perfecto).
- Añadimos los cubos de manteca (es importante que esté fría) y seguimos removiendo hasta que se integre perfectamente, luego agregamos la leche caliente (no hirviendo) y con la ayuda de unas varillas seguimos mezclando sin parar hasta que se integre.
- Pasamos nuestro puré de papas por un colador de malla fina (puede ser también un tamiz) y con la ayuda de una cuchara, vamos presionando hasta que pase todo el puré por el colador, finalmente agregamos nuestro puré nuevamente a la olla a temperatura baja y volvemos a batir con las varillas hasta obtener una textura suave y lisa (rectifica de sal si es necesario).
- Servimos en un plato, agregamos un poco de pimienta recién molida por encima y ya tenemos listos nuestro cremoso y riquísimo puré de papas.
Receta del puré de papas: consejos y tips
- Al momento de cocinar las papas, debes hacerlo con todo y su piel.
- El agua para cocinar las papas debe cubrirlas por completo, además agrega la cantidad de sal necesaria.
- Al momento de incorporar la leche, esta debe estar caliente más no hirviendo.
- La manteca debe estar fría.
- Puedes utilizar un tamiz o colador de malla fina , nunca utilices artefactos eléctricos como batidoras o varillas eléctricas.
Fuente: elmundoenrecetas.com