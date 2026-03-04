Pollo a la portuguesa, la suculenta receta para sopar con el pancito

Esta receta de pollo a la portuguesa es rapidísima de hacer. Lo que más lleva tiempo es la cocción del pollo, pero tampoco se crean que es tanto eh! En la receta pongo un tiempo estimativo, pero depende mucho de cuan grandes sean las piezas de pollo.
Si las piezas de pollo son pequeñas lleva menos tiempo del anotado, si son más grandes tal vez un poco más.
El pollo a la portuguesa se destaca no sólo como una comida irresistible, sino que también por celebrar la riqueza de los sabores y las tradiciones más deliciosas. Con ingredientes frescos y un método de preparación sencillo, esta receta se ha convertido en un favorito en muchas mesas del mundo.
Perfecto para compartir en familia, acompañar con arroz o papas y tener listo en menos de una hora.
Receta del pollo a la portuguesa: ingredientes
- 1 pollo
- pimentón a gusto
- hierbas a gusto
- 2 cebollas
- 2 morrones rojos
- 2 cebollas de verdeo
- 1 litro de tomates triturado
- perejil
- sal y pimienta
- aceite de oliva
- 4 papas chicas
Receta del pollo a la portuguesa: preparación
Trozar el pollo en octavos, conservando la piel. Pasar las piezas por la mezcla de harina y pimentón. Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar las presas, condimentar, retirar y reservar.
En la misma sartén saltear las cebollas cinceladas, el verdeo y los morrones cortados en juliana, y el ajo picado. Cocinar. Incorporar el tomate triturado y sumar el pollo dorado.
Cubrir con papel manteca de ser necesario y cocinar por 20 minutos a fuego suave. Rectificar los condimentos y terminar con perejil picado. Cortar las papas en cubos. Hervir en agua con sal. Servir el pollo con las papas con perejil picado.