Cómo hacer buñuelos caseros esponjosos: la receta súper deliciosa para el mate

Huevos: 2 unidades.

Azúcar: 1/2 taza (aprox. 100 gramos).

Harina de trigo: 1 1/2 taza (210 gramos).

Polvo de hornear (o levadura química): 1 cucharadita.

Leche: 250 cc.

Esencia de vainilla: 1 cucharadita.

Sal: una pizca (para resaltar el sabor).

Aceite: cantidad necesaria para freír.

Receta de buñuelos caseros, paso a paso

El tamizado es clave: en un bol, mezclá la harina con la sal, el azúcar y el polvo de hornear. Pasarlos por un colador o tamiz evitará los grumos y aportará aire a la masa, logrando esa liviandad característica. Unión de sabores: incorporá los huevos y la esencia de vainilla al centro de los secos. La textura justa: añadí la leche poco a poco mientras batís (puede ser con batidor de mano o tenedor). Buscamos una masa que sea espesa pero que "corra" con facilidad. Temperatura del aceite: calentá abundante aceite. Un truco: tirá una pizca de masa; si sube rápido y burbujea, está listo (lo ideal son 175°C). A la sartén: con ayuda de dos cucharas, formá bolitas y tiralas al aceite con cuidado. No pongas demasiados a la vez para que no baje la temperatura del aceite. Dorado perfecto: en apenas 2 o 3 minutos estarán listos. Retiralos, dejalos secar en papel absorbente y -aquí el toque final- espolvorealos con azúcar común o azúcar impalpable mientras sigan calientes.

Tips de experto de la receta

Si querés innovar en la cocina con algunos ingredientes, podés sumarle a la masa ralladura de limón o naranja, o incluso unos trocitos de manzana pequeña para darle un toque húmedo y frutal.

Ya sea para combatir el frío o simplemente para darse un gusto, los buñuelos siguen siendo el "confort food" por excelencia de los argentinos. ¡A disfrutar!