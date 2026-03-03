Cómo hacer buñuelos caseros esponjosos: la receta súper deliciosa para el mate

No hay aroma que transporte más a la infancia que el de una tanda de buñuelos recién hechos. En un contexto donde toda receta de pastelería de autor gana terreno, los clásicos de la cocina hogareña -esos que se hacían "a ojo" en las casas de nuestras abuelas- reclaman su lugar en la mesa.
Hoy te traemos una receta infalible, simple y rápida, ideal para acompañar el mate o el café de la tarde, que garantiza ese resultado que todos buscamos: una textura esponjosa por dentro y un dorado crocante por fuera.
Receta de buñuelos caseros, ingredientes
Para una buena fuente de buñuelos con una receta sencilla, vas a necesitar estos ingredientes que seguramente tenés en tu casa:
- Huevos: 2 unidades.
- Azúcar: 1/2 taza (aprox. 100 gramos).
- Harina de trigo: 1 1/2 taza (210 gramos).
- Polvo de hornear (o levadura química): 1 cucharadita.
- Leche: 250 cc.
- Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
- Sal: una pizca (para resaltar el sabor).
- Aceite: cantidad necesaria para freír.
Receta de buñuelos caseros, paso a paso
- El tamizado es clave: en un bol, mezclá la harina con la sal, el azúcar y el polvo de hornear. Pasarlos por un colador o tamiz evitará los grumos y aportará aire a la masa, logrando esa liviandad característica.
- Unión de sabores: incorporá los huevos y la esencia de vainilla al centro de los secos.
- La textura justa: añadí la leche poco a poco mientras batís (puede ser con batidor de mano o tenedor). Buscamos una masa que sea espesa pero que "corra" con facilidad.
- Temperatura del aceite: calentá abundante aceite. Un truco: tirá una pizca de masa; si sube rápido y burbujea, está listo (lo ideal son 175°C).
- A la sartén: con ayuda de dos cucharas, formá bolitas y tiralas al aceite con cuidado. No pongas demasiados a la vez para que no baje la temperatura del aceite.
- Dorado perfecto: en apenas 2 o 3 minutos estarán listos. Retiralos, dejalos secar en papel absorbente y -aquí el toque final- espolvorealos con azúcar común o azúcar impalpable mientras sigan calientes.
Tips de experto de la receta
Si querés innovar en la cocina con algunos ingredientes, podés sumarle a la masa ralladura de limón o naranja, o incluso unos trocitos de manzana pequeña para darle un toque húmedo y frutal.
Ya sea para combatir el frío o simplemente para darse un gusto, los buñuelos siguen siendo el "confort food" por excelencia de los argentinos. ¡A disfrutar!