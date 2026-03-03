Inicio Recetas Receta
¡Muy ricos!

Cómo hacer buñuelos caseros esponjosos: la receta súper deliciosa para el mate

Esta receta, que lleva ingredientes que uno suele tener en casa, se hacen con una receta de simples pasos

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
La receta de buñuelos caseros se logra con una receta de sólo seis pasos e ingredientes clásicos.

No hay aroma que transporte más a la infancia que el de una tanda de buñuelos recién hechos. En un contexto donde toda receta de pastelería de autor gana terreno, los clásicos de la cocina hogareña -esos que se hacían "a ojo" en las casas de nuestras abuelas- reclaman su lugar en la mesa.

Hoy te traemos una receta infalible, simple y rápida, ideal para acompañar el mate o el café de la tarde, que garantiza ese resultado que todos buscamos: una textura esponjosa por dentro y un dorado crocante por fuera.

receta-buñuelos-caseos

Receta de buñuelos caseros, ingredientes

Para una buena fuente de buñuelos con una receta sencilla, vas a necesitar estos ingredientes que seguramente tenés en tu casa:

  • Huevos: 2 unidades.
  • Azúcar: 1/2 taza (aprox. 100 gramos).
  • Harina de trigo: 1 1/2 taza (210 gramos).
  • Polvo de hornear (o levadura química): 1 cucharadita.
  • Leche: 250 cc.
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
  • Sal: una pizca (para resaltar el sabor).
  • Aceite: cantidad necesaria para freír.

Receta de buñuelos caseros, paso a paso

  1. El tamizado es clave: en un bol, mezclá la harina con la sal, el azúcar y el polvo de hornear. Pasarlos por un colador o tamiz evitará los grumos y aportará aire a la masa, logrando esa liviandad característica.
  2. Unión de sabores: incorporá los huevos y la esencia de vainilla al centro de los secos.
  3. La textura justa: añadí la leche poco a poco mientras batís (puede ser con batidor de mano o tenedor). Buscamos una masa que sea espesa pero que "corra" con facilidad.
  4. Temperatura del aceite: calentá abundante aceite. Un truco: tirá una pizca de masa; si sube rápido y burbujea, está listo (lo ideal son 175°C).
  5. A la sartén: con ayuda de dos cucharas, formá bolitas y tiralas al aceite con cuidado. No pongas demasiados a la vez para que no baje la temperatura del aceite.
  6. Dorado perfecto: en apenas 2 o 3 minutos estarán listos. Retiralos, dejalos secar en papel absorbente y -aquí el toque final- espolvorealos con azúcar común o azúcar impalpable mientras sigan calientes.
receta-buñuelos-caseos1

Tips de experto de la receta

Si querés innovar en la cocina con algunos ingredientes, podés sumarle a la masa ralladura de limón o naranja, o incluso unos trocitos de manzana pequeña para darle un toque húmedo y frutal.

Ya sea para combatir el frío o simplemente para darse un gusto, los buñuelos siguen siendo el "confort food" por excelencia de los argentinos. ¡A disfrutar!

