El Ministerio de Salud de Mendoza comenzó la campaña de vacunación antigripal el lunes 2 de marzo y en dos días, más de 9.000 personas ya cuentan con su dosis para prevenir formas graves de la infección respiratoria. El dato se conoció el martes y la campaña apunta a la inmunización gratuita para mayores de 65 años, menores de 64, grupos de riesgo y niños.
Más de 9.000 mendocinos se vacunaron contra la gripe en los primeros días de la campaña
La provincia es la primera en lanzar la campaña contra la gripe 2026. Es gratuita para los grupos de riesgo, mayores de 65 y niños
La provincia fue la primera jurisdicción que adelantó la aplicación de la vacuna contra la gripe con la cepa 2026, en medio de una situación epidemiológica controlada pero con la introducción de la súper gripe o la variante Influenza A H3N2.
El propio ministro de Salud, Rodolfo Montero, celebró la masiva adhesión de los mendocinos a completar los esquemas y a prevenir complicaciones en la salud causadas por la influenza.
Mendoza, la primera en vacunar contra la gripe
Montero compartió en sus redes sociales el inicio de la campaña que tuvo en el primer día, una demanda de 4.360 dosis.
"Son 4.360 dosis aplicadas en una sola jornada en toda la provincia, un crecimiento del 336% respecto al inicio de la campaña 2025, cuando se colocaron 999 dosis el primer día", resaltó el titular de la cartera sanitaria.
Mientras que en las últimas horas estos números fueron mayores:
- Mayores de 65: 3128
- Menores de 64: 2174
- Niños entre 6 y 24 meses: 266
Cómo es la situación epidemiológica de los virus respiratorios
El último Boletín Epidemiológico que tiene datos de febrero permite inferir que la circulación de los virus del panel respiratorio es baja, pero sostenida.
Entre los casos documentados se desprende que el coronavirus es el más detectado y la gripe tiene una circulación importante, representando casi el 30% de los positivos.
La súper gripe y los datos de Mendoza
A fines de diciembre comenzó a hablarse de una nueva variante de la gripe y con rápidos contagios en Europa y Estados Unidos. En Mendoza se reportaron 3 casos. Uno de ellos, representó la primera muerte H3N2, un mendocino radicado en España que estuvo un mes internado en el Hospital Carrillo.