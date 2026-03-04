Más de 9.000 mendocinos se vacunaron contra la gripe en los primeros días de la campaña

gripe vacunacion mendoza La vacunación contra la gripe, cepa 2026, superó las expectativas del Ministerio de Salud de Mendoza, que adelantó la campaña.

Mendoza, la primera en vacunar contra la gripe

Montero compartió en sus redes sociales el inicio de la campaña que tuvo en el primer día, una demanda de 4.360 dosis.

"Son 4.360 dosis aplicadas en una sola jornada en toda la provincia, un crecimiento del 336% respecto al inicio de la campaña 2025, cuando se colocaron 999 dosis el primer día", resaltó el titular de la cartera sanitaria.

Mientras que en las últimas horas estos números fueron mayores:

Mayores de 65: 3128

Menores de 64: 2174

Niños entre 6 y 24 meses: 266

Cómo es la situación epidemiológica de los virus respiratorios

El último Boletín Epidemiológico que tiene datos de febrero permite inferir que la circulación de los virus del panel respiratorio es baja, pero sostenida.

Entre los casos documentados se desprende que el coronavirus es el más detectado y la gripe tiene una circulación importante, representando casi el 30% de los positivos.

La súper gripe y los datos de Mendoza

A fines de diciembre comenzó a hablarse de una nueva variante de la gripe y con rápidos contagios en Europa y Estados Unidos. En Mendoza se reportaron 3 casos. Uno de ellos, representó la primera muerte H3N2, un mendocino radicado en España que estuvo un mes internado en el Hospital Carrillo.