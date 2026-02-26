Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral en el calendario para reforzar la protección infantil

Salud Vacuna niños.jpg Se busca que se reduzca el tiempo de exposición de los niños al virus del sarampión y la rubeóla.

La decisión se basa en evidencia epidemiológica nacional e internacional y cuenta con el aval técnico de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Además, se alinea con recomendaciones regionales destinadas a sostener la eliminación del sarampión y la rubéola en América.

Cómo sigue el protocolo de vacunación

El Ministerio aclaró que los niños nacidos entre 2021 y el 30 de junio de 2024 continuarán con el esquema vigente y recibirán la segunda dosis a los cinco años, a fin de garantizar una transición ordenada del sistema.

La resolución ya se encuentra en vigencia y forma parte de las estrategias sanitarias orientadas a prevenir brotes y fortalecer la cobertura de vacunación en todo el país.

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (12).jpeg Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de Mendoza. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Los casos de sarampión que mantienen en alerta al país

La semana pasada se confirmó el primer caso del año de sarampión en un paciente de 29 años que había viajado a Australia y tuvo contacto con la enfermedad. De inmediato se procedió a buscar a sus contactos para bloquear el virus.

Las tasas críticas en vacunación en los últimos años encendieron las alertas en Nación y en Mendoza, que dio el puntapié para judicializar a los padres que no cumplen con la vacunación, obligatoria y respaldada por leyes que hablan de la inmunización de rebaño y el derecho a la salud.

Tras el inicio de denuncias, las familias señaladas comenzaron a asistir a los centros de vacunación.