El Ministerio de Salud de la Nación dispuso modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación con el objetivo de fortalecer la inmunización temprana contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 339/2026 y publicada en el Boletín Oficial. La medida se da en medio de una alerta epidemiológica por la reintroducción del virus que estaba erradicada la circulación endémica en Argentina desde el 2000.
Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral en el calendario para reforzar la protección infantil
Salud aclaró que los niños nacidos entre 2021 y el 30 de junio de 2024 continuarán con el esquema vigente. Segunda dosis a los 5 años
Según establece la normativa, la vacuna triple viral deberá aplicarse en dos dosis durante los primeros meses de vida: la primera a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses. Hasta ahora, esta última se administraba recién al ingreso escolar, alrededor de los cinco años.
Desde la cartera sanitaria señalaron que el cambio permitirá reducir el tiempo en que los niños permanecen sin protección completa frente a enfermedades de alta transmisibilidad y potenciales complicaciones graves, especialmente en la infancia.
La decisión se basa en evidencia epidemiológica nacional e internacional y cuenta con el aval técnico de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Además, se alinea con recomendaciones regionales destinadas a sostener la eliminación del sarampión y la rubéola en América.
Cómo sigue el protocolo de vacunación
El Ministerio aclaró que los niños nacidos entre 2021 y el 30 de junio de 2024 continuarán con el esquema vigente y recibirán la segunda dosis a los cinco años, a fin de garantizar una transición ordenada del sistema.
La resolución ya se encuentra en vigencia y forma parte de las estrategias sanitarias orientadas a prevenir brotes y fortalecer la cobertura de vacunación en todo el país.
Los casos de sarampión que mantienen en alerta al país
La semana pasada se confirmó el primer caso del año de sarampión en un paciente de 29 años que había viajado a Australia y tuvo contacto con la enfermedad. De inmediato se procedió a buscar a sus contactos para bloquear el virus.
Las tasas críticas en vacunación en los últimos años encendieron las alertas en Nación y en Mendoza, que dio el puntapié para judicializar a los padres que no cumplen con la vacunación, obligatoria y respaldada por leyes que hablan de la inmunización de rebaño y el derecho a la salud.
Tras el inicio de denuncias, las familias señaladas comenzaron a asistir a los centros de vacunación.