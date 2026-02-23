Lanzaron la campaña de vacunación antigripal: quiénes podrán hacerlo gratis desde el 2 de marzo

Dijo el ministro Montero: "Hemos participado en la primera reunión del Congreso Federal de Salud (Cofesa 2026), donde habíamos planteado a finales del 2025 y en esta primer reunión del año, la necesidad de adelantar la vacunación gripal por la circulación en el hemisferio norte de la nueva variante H3N2 subclado K".

Esta semana recibiremos la vacuna e iniciaremos la campaña el próximo lunes 2 de marzo.



La vacunación se llevará a cabo en todos los centros de salud y vacunatorios de los hospitales — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) February 23, 2026

Las dosis de la vacunación antigripal para todas estas franjas etarias llegarán esta semana a la provincia y la campaña se desarrollará en todos los centros de salud y en los vacunatorios de todos los hospitales, de acuerdo al lanzamiento oficial.

Salud vacunación antigripal.jpg Los pacientes de riesgo menores de 65 años deberán llevar certificado médico para recibir la vacunación antigripal.

La primera remesa de vacunas antigripales que llegará a Mendoza constará de 30.000 dosis.

Desde el Programa de Inmunizaciones de Mendoza recordaron que se está desarrollando, desde el 12 de febrero, la campaña de vacunación sincicial respiratoria para embarazadas.