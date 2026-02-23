El lunes 2 de marzo comenzará en Mendoza la campaña de vacunación antigripal, según anunció el ministro de Salud, Rodolfo Montero a través de la red social X.
Lanzaron la campaña de vacunación antigripal: quiénes podrán hacerlo gratis desde el 2 de marzo
El Ministerio de Salud lanzó la campaña de vacunación antigripal gratuita, que comenzará el lunes próximo. En detalle, quiénes deberán acudir a los vacunatorios de Mendoza
Está destinada a mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad y para personas menores de 65 años con patologías de salud que los tornen vulnerables a la gripe. Quienes formen parte de este grupo, considerado de riesgo, deberá presentar certificado médico que acredite la enfermedad que amerite la vacunación. Se trata de pacientes diabéticos, renales crónicos o inmunosuprimidos, entre otros.
También se vacunará a personal de salud.
Dijo el ministro Montero: "Hemos participado en la primera reunión del Congreso Federal de Salud (Cofesa 2026), donde habíamos planteado a finales del 2025 y en esta primer reunión del año, la necesidad de adelantar la vacunación gripal por la circulación en el hemisferio norte de la nueva variante H3N2 subclado K".
Las dosis de la vacunación antigripal para todas estas franjas etarias llegarán esta semana a la provincia y la campaña se desarrollará en todos los centros de salud y en los vacunatorios de todos los hospitales, de acuerdo al lanzamiento oficial.
La primera remesa de vacunas antigripales que llegará a Mendoza constará de 30.000 dosis.
Desde el Programa de Inmunizaciones de Mendoza recordaron que se está desarrollando, desde el 12 de febrero, la campaña de vacunación sincicial respiratoria para embarazadas.