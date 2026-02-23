El truco casero definitivo para blanquear y limpiar la suela de las zapatillas

bicarbonato y zapatilla Te dejo 2 opciones de truco casero para mantener la suela de tus zapatillas impecable.

Prepara una mezcla con bicarbonato de sodio y pasta de dientes. Frota la mezcla de ingredientes en la suela de las zapatillas y deja que actúe 15 minutos. Para finalizar el truco casero , enjuaga con bastante agua.

y deja que actúe 15 minutos. Para finalizar el , enjuaga con bastante agua. Cuando las suelas están amarillas, lo mejor es realizar un truco casero con agua oxigenada. Coloca el producto en la suela y cúbrelo con papel film plástico. Deja que actúe por una o dos horas y enjuaga.

Un truco casero para eliminar el olor a pata del interior de las zapatillas

La transpiración y la flora bacteriana de los pies producen un asqueroso aroma difícil de quitar. El famoso "olor a pata" se suele impregnar en el interior de las zapatillas, los zapatos y calzado en general, sobre todo cuando no los lavamos con frecuencia. Cuando el olor es tan fuerte que no alcanza con limpiar las plantillas, es importante recurrir a un truco.

No importa cuántas veces al día laves tus pies; utilizar diariamente las mismas zapatillas y lavarlas con poca frecuencia, puede traer graves problemas a tu calzado y al aire de tus ambientes. El olor a transpiración aparece cuando el sudor de los pies, junto con el calor y el encierro, favorecen el desarrollo de hongos y bacterias.

Una forma sencilla de eliminar para siempre el olor a pata de las zapatillas es utilizar bicarbonato de sodio en pequeñas cantidades.

olor a pata Este truco casero puede ser realizado en cualquier momento y solo se necesitan 5 minutos.

Simplemente hay que colocar bicarbonato de sodio en las plantillas de las zapatillas y el calzado en general. Este ingrediente tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas que absorben la humedad y evitan la proliferación de bacterias y hongos.

Para neutralizar mejor el olor, además de absorber la humedad, puedes rociar las zapatillas con una mezcla de agua y vinagre blanco. El vinagre tapa olores a la vez que elimina hongos y algunos tipos de bacterias.

Además, para evitar el olor a pata, es importante mantener una correcta higiene, ventilar las zapatillas y limpiarlas con frecuencia. Existen jabones especiales antisépticos o desodorantes de pies que pueden ser muy útiles y efectivos.