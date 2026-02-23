Un truco casero no solo sirve para destapar cañerías o lavar los pisos. Con algunos ingredientes y consejos prácticos de limpieza, puedes eliminar las manchas amarillas y la mugre pegada en la suela de las zapatillas.
El truco casero definitivo para blanquear y limpiar la suela de las zapatillas
Para cada mancha difícil, objeto roto, problema en el jardín, ropa rota o mal olor, existe un truco casero sencillo y efectivo
Truco casero: cómo limpiar las suelas de las zapatillas en minutos
La suela de las zapatillas es la zona del calzado que más sucia suele estar. Esto tiene mucho sentido, ya que es la parte que vive en contacto con el piso, la tierra y la suciedad.
Para limpiar las suelas marrones y muy percudidas, lo ideal es buscar un truco casero efectivo y que no dañe el material de las zapatillas.
- Prepara una mezcla con bicarbonato de sodio y pasta de dientes. Frota la mezcla de ingredientes en la suela de las zapatillas y deja que actúe 15 minutos. Para finalizar el truco casero, enjuaga con bastante agua.
- Cuando las suelas están amarillas, lo mejor es realizar un truco casero con agua oxigenada. Coloca el producto en la suela y cúbrelo con papel film plástico. Deja que actúe por una o dos horas y enjuaga.
Un truco casero para eliminar el olor a pata del interior de las zapatillas
La transpiración y la flora bacteriana de los pies producen un asqueroso aroma difícil de quitar. El famoso "olor a pata" se suele impregnar en el interior de las zapatillas, los zapatos y calzado en general, sobre todo cuando no los lavamos con frecuencia. Cuando el olor es tan fuerte que no alcanza con limpiar las plantillas, es importante recurrir a un truco.
No importa cuántas veces al día laves tus pies; utilizar diariamente las mismas zapatillas y lavarlas con poca frecuencia, puede traer graves problemas a tu calzado y al aire de tus ambientes. El olor a transpiración aparece cuando el sudor de los pies, junto con el calor y el encierro, favorecen el desarrollo de hongos y bacterias.
Una forma sencilla de eliminar para siempre el olor a pata de las zapatillas es utilizar bicarbonato de sodio en pequeñas cantidades.
Simplemente hay que colocar bicarbonato de sodio en las plantillas de las zapatillas y el calzado en general. Este ingrediente tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas que absorben la humedad y evitan la proliferación de bacterias y hongos.
Para neutralizar mejor el olor, además de absorber la humedad, puedes rociar las zapatillas con una mezcla de agua y vinagre blanco. El vinagre tapa olores a la vez que elimina hongos y algunos tipos de bacterias.
Además, para evitar el olor a pata, es importante mantener una correcta higiene, ventilar las zapatillas y limpiarlas con frecuencia. Existen jabones especiales antisépticos o desodorantes de pies que pueden ser muy útiles y efectivos.