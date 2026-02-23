Los positivos beneficios del aceite de laurel, te saca los dolores articulares y musculares

El aceite de laurel se caracteriza por ser de un líquido de color amarillento que desprende un fuerte aroma. El mismo puede adquirir una consistencia espesa de color verde pálido y fresco muy similar al aceite de clavo.

El aceite de laurel es uno de los aceites más utilizados para distintos tratamientos, bien sea con la finalidad de mejorar el organismo como el embellecimiento.

También es conocido como mantequilla de laurel, este óleo desprende un aroma que para muchos resulta ser muy agradable, pero para otros no.

El aceite esencial de laurel se obtiene de la destilación de la hoja y en su composición no prevalece ninguna molécula sino una gran diversidad de ellas, así como cineo, alfa pineno, linalol, borneol, alfa terpineol.

El aceite esencial de laurel es altamente efectivo para aliviar el dolor muscular, este óleo se ha utilizado desde hace mucho tiempo para este tipo de molestias que puedes presentar por distintas razones.

Con este maravilloso aceite puedes olvidarte de esos molestos dolores musculares que a menudo te afectan, puedes aplicar pequeñas en la zona afectada y realizar masajes, estos serán de gran ayuda.

Del mismo modo que es un excelente aliado para los dolores musculares lo es para calmar los dolores y rigidez que puedas presentar en las articulaciones.

Sus efectos lo convierten en un excelente aliado para las personas que sufren de artritis ya que su maravilloso efecto permite que estos dolores casi en su totalidad.

Funciona al igual que como lo hace con los dolores musculares, puedes aplicar unas cuantas gotas de este aceite en la zona afectada y masajear por unos cuantos minutos.

Fuente: somosmamas.com.ar