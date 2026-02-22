Resultados de las elecciones 2026 municipio por municipio, en Mendoza

En Maipú, el triunfo fue local -del peronismo de Matías Stevanato-; sin embargo, no hubo un festejo efusivo porque la diferencia con Cambia Mendoza y los libertarios fue ajustada. Así y todo, el oficialismo ganó una banca más en el Concejo Deliberante.

El PJ sí se impuso por amplia mayoría en Santa Rosa y La Paz, donde el kirchnerismo no jugó por fuera. En Rivadavia, la derrota fue dura para el intendente Ricardo Mansur, que perdió con su partido Sembrar a manos del radicalismo.

Otro de los datos destacados de las elecciones de este domingo fue el gran ausentismo: el porcentaje de participación no alcanzó el 50%.

Resultado de las elecciones, municipio por municipio

Los números en Luján de Cuyo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 5 bancas

Fuerza Justicialista: 1 banca

Los números en Maipú

Maipú Crece: 3

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 3

Los números en San Rafael

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 3 bancas

San Rafael en Marcha: 3 bancas

La diferencia fue de un punto y se hizo notar el 5% que el kirchnerismo le "sacó" al justicialismo.

Los números de Rivadavia

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 3 bancas

Partido Sembrar: 2

Los números de Santa Rosa

Santa Rosa Gana: 3

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 1

Ahora Santarrosinos: 1

Los números de La Paz

Elegí Gestión La Paz: 3 bancas

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 2 bancas

El resultado de las elecciones municipales oficial puede seguirse en la página de la Junta Electoral.