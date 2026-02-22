Inicio Política Elecciones
Resultados de las elecciones 2026 municipio por municipio, en Mendoza

Las elecciones en 6 municipios dejaron resultados dispares, con cuatro victorias oficialistas y dos de la oposición

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
El triunfazo de Allasino en las elecciones de Luján de Cuyo fue celebrado en el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

El resultado de las elecciones municipales desdobladas de este domingo dejaron ganadores y perdedores en seis municipios de Mendoza. Los intendentes pusieron su capital en juego, arriesgando gobernabilidad de cara a lo que viene.

El triunfo más abultado se dio en Luján de Cuyo, donde Esteban Allasino se asoció con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza y acabó reteniendo las 5 bancas de concejales que arriesgaban juntos. La restante fue para el Partido Justicialista que fue separado del kirchnerismo y se mantuvo palo a palo en el conteo hasta el final.

La lista de Esteban Allasino en alianza con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso sobradamente en las elecciones en Luján.

La gran sorpresa de la jornada electoral se dio en San Rafael, donde la alianza que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo se impuso por sobre el peronismo del intendente Omar Félix, que, en definitiva, terminó perdiendo una banca propia en el Concejo Deliberante.

En Maipú, el triunfo fue local -del peronismo de Matías Stevanato-; sin embargo, no hubo un festejo efusivo porque la diferencia con Cambia Mendoza y los libertarios fue ajustada. Así y todo, el oficialismo ganó una banca más en el Concejo Deliberante.

elecciones bunker stevanato maipu
Hubo triunfo pero poco festejo en Maipú. Las elecciones dejaron un resultado ajustado en terreno de Matías Stevanato.

El PJ sí se impuso por amplia mayoría en Santa Rosa y La Paz, donde el kirchnerismo no jugó por fuera. En Rivadavia, la derrota fue dura para el intendente Ricardo Mansur, que perdió con su partido Sembrar a manos del radicalismo.

Otro de los datos destacados de las elecciones de este domingo fue el gran ausentismo: el porcentaje de participación no alcanzó el 50%.

Resultado de las elecciones, municipio por municipio

Los números en Luján de Cuyo

  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 5 bancas
  • Fuerza Justicialista: 1 banca
El oficialismo arrasó con casi el 60% de los votos en las elecciones. El peronismo fue dividido.

Los números en Maipú

  • Maipú Crece: 3
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 3
Los números en San Rafael

  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 3 bancas
  • San Rafael en Marcha: 3 bancas

La diferencia fue de un punto y se hizo notar el 5% que el kirchnerismo le "sacó" al justicialismo.

El reparto de bancas en San Rafael fue 3 a 3 entre La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza y el peronismo oficialista.

Los números de Rivadavia

  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 3 bancas
  • Partido Sembrar: 2
Las elecciones de concejales en Rivadavia dejaron una derrota oficialista.

Los números de Santa Rosa

  • Santa Rosa Gana: 3
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 1
  • Ahora Santarrosinos: 1
La victoria de Flor Destéfanis en las elecciones de Santa Rosa fue contundente.

Los números de La Paz

  • Elegí Gestión La Paz: 3 bancas
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 2 bancas
Con la victoria en las elecciones de La Paz, Fernando Ubieta retuvo 3 bancas para el peronismo en el Concejo Deliberante.

El resultado de las elecciones municipales oficial puede seguirse en la página de la Junta Electoral.

