Colores tendencia 2026: Cloud Dancer y greige dominan la paleta de diseño de interiores

Cloud Dancer se destacará por su capacidad de adaptarse a distintas funciones dentro de la casa. En dormitorios favorecerá el descanso y la claridad mental, mientras que en oficinas domésticas estimulará la creatividad y concentración sin generar fatiga visual. Su versatilidad permite combinarlo con paletas inspiradas en la naturaleza: tonos arena, beige y blancos rotos acompañan su delicadeza.

cloud-dancer-color-pantone-2026 El color Pantone del año 2026, Cloud Dancer, es un color estructural clave cuya versatilidad proporciona un andamiaje para el espectro cromático, permitiendo que todos los colores brillen. Crédito: Pantone.

Los verdes suaves, azules grisáceos y marrones claros aportan profundidad sin romper la armonía que propone este color. También funciona como excelente contrapunto para detalles en negro mate o grafito, que suman definición y carácter. En espacios más audaces, puede convivir con acentos en terracota, arcilla o rosa empolvado, generando contrastes equilibrados y actuales.

El verdadero potencial de Cloud Dancer se revela cuando se combina con superficies texturadas. Revestimientos con relieve, maderas vetadas, piedras claras o textiles artesanales encuentran en este color un aliado que los destaca sin competir. La iluminación cálida resulta fundamental para resaltar su matiz y evitar que derive hacia un gris plano.

Los colores tendencia 2026 también incluyen una paleta vibrante propuesta por WGSN: Transformative Teal (verde azulado), Electric Fuchsia (rosa flúor), Blue Aura (azul grisáceo pastel), Amber Haze (ámbar amarillo) y Jelly Mint (verde menta). Estos colores encarnan el espíritu de transformación, impulsado por la urgencia de enfrentar desafíos sociales y medioambientales.

La tendencia dominante en diseño de interiores sigue siendo los colores cálidos y naturales. Los terracota y tonos tierra reflejan un retorno a lo auténtico y lo natural. Tras años de sobrecarga sensorial, estas tonalidades ayudan a crear espacios acogedores y equilibrados, promoviendo el bienestar emocional y ofreciendo refugio en un mundo cada vez más acelerado.

Greige y tonos tierra: los neutros cálidos que conquistaron 2025

El greige se consolida como el color refugio por excelencia. Benjamin Moore eligió Silhouette, un gris-taupe cálido y rico que simboliza el ancla emocional, el lujo discreto y la necesidad de crear santuarios personales en casa. Este tono aporta riqueza y profundidad sin resultar abrumador.

Mientras tanto, el greige (híbrido entre gris y beige) consolida su dominio como el neutro versátil que todos buscan para crear ambientes atemporales.

Sherwin-Williams seleccionó Universal Khaki, un greige cálido que celebra la elegancia sobria y la serenidad. Este neutro texturado entre beige y gris evoca intemporalidad, calidez y solidez, adaptándose tanto como color dominante o como acento sofisticado.

Cómo elegir el color adecuado

Elegir los colores adecuados para un proyecto decorativo es crucial para crear el ambiente deseado. Los arquitectos e interioristas consideran el propósito del espacio: tonos fríos para oficinas que fomenten concentración, colores cálidos para áreas de interacción social que generen dinamismo y energía. La psicología del color se vuelve fundamental para fortalecer la experiencia de quienes habitan estos espacios.

Los colores que elegimos para nuestros espacios no son decisiones meramente estéticas. Son declaraciones sobre cómo queremos vivir, qué necesitamos sentir, qué refugio buscamos construir. La paleta de 2026 habla de una sociedad exhausta de estímulos, ansiosa por serenidad, urgida de conexión con lo genuino.

Cloud Dancer y greige no son modas pasajeras sino respuestas cromáticas a un contexto que nos pide desacelerar. Mientras el mundo exterior acelera sin freno, nuestros hogares se visten de calma.