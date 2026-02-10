Qué es la "zona de descompresión", el recurso de la arquitectura moderna para reducir el estrés en casa

zona-descompresión-estrés-freepik-(3) Una zona de descompresión, incluso en departamentos pequeños, permite organizar el orden doméstico desde el ingreso de nuestra vivienda. Crédito: Freepik.

La clave de una zona de descompresión exitosa es la ergonomía del primer contacto. La psicología ambiental sugiere que cada objeto (llaves, billetera, paraguas) debe tener un lugar asignado que requiera menos de 4 segundos para ser guardado.

Al simplificar el orden doméstico desde el minuto cero, evitamos que las superficies del living o la cocina se conviertan en "zonas de aterrizaje" de basura y objetos que rompen la armonía visual de la casa.

El impacto del orden doméstico en el bienestar emocional

Invertir en muebles a medida o accesorios para la entrada es, en realidad, una inversión en salud mental. La zona de descompresión actúa como un filtro emocional. La tendencia es utilizar materiales naturales y una iluminación suave en este sector para reforzar los principios de la psicología ambiental.

zona-descompresión-estrés-freepik-(2) El orden doméstico en el ingreso permite que el resto de la casa respire, transformando nuestra vivienda en un agradable refugio.

Mantener un orden doméstico estricto en el ingreso permite que el resto de la casa respire, transformando nuestra vivienda en el refugio que realmente necesitamos para recuperarnos.

Tu casa comienza en el umbral de la puerta. Diseñar un espacio que te dé la bienvenida en lugar de exigirte más tareas es el primer paso para una vida cotidiana mucho más equilibrada y feliz.