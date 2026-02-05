Chau estrés: el truco de la neuroarquitectura para transformar tu casa con iluminación natural

El diseño de interiores moderno sugiere eliminar cortinas pesadas por sistemas traslúcidos que filtren la luz UV pero permitan el paso de las frecuencias azules, vitales para mantenernos alerta durante el día en el trabajo remoto.

El impacto del diseño en el ritmo circadiano

Integrar la luz dentro del diseño de interiores es el primer paso para una casa inteligente. La neuroarquitectura postula que el contacto visual con el exterior y la iluminación natural dinámica reducen el cortisol hasta en un 20%.

iluminación-natural-neuroarquitectura-freepik-(1) Crédito: Freepik.

El sol es protagonista, arquitectos están priorizando ventanales de doble altura que funcionan como auténticos "cargadores de energía" para el sistema nervioso de sus habitantes.

Vivir mejor no siempre depende de tener más metros cuadrados, sino de cómo esos metros interactúan con nuestra biología. La luz no solo ilumina objetos; ilumina nuestro estado de ánimo y nuestra salud a largo plazo.