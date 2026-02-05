Así funcionan las pulseras electrónicas para acusados de violencia de género

Eso explica que Flores pudiera moverse sin problemas de su domicilio en el barrio La Favorita, de Capital, y llegar hasta el microcentro para cometer el robo de la moto con su cómplice sin que el sistema penitenciario lo hubiera detectado.

Pulseras electrónicas sólo para acusados de violencia de género

Las pulseras electrónicas para los imputados por causas de violencia de género se aplican en Mendoza desde el 2017.

El sistema supone que una vez que la Fiscalía de Violencia de Género detectó que un acusado violó la prohibición de acercamiento a su víctima, incurrió en un caso extremo de violencia o el análisis psicológico revela que hay un riesgo alto de que pueda incurrir en una nueva situación de violencia decide que ese acusado transcurra el proceso con esa pulsera electrónica.

El padre de los menores podrá cuidar a sus hijos en casa usando la pulsera electrónica de monitoreo. La pulsera electrónica es controlada por el Servicio Penitenciario. Imagen ilustrativa.

Para que eso ocurra se debe tener el consentimiento de la víctima, porque ella también estará monitoreada con otro dispositivo similar a un celular, que deberá llevar con ella cada vez que se mueva de su domicilio.

"En este momento tenemos 78 parejas monitoreadas con este sistema de dispositivos que nos permite corroborar si el agresor intenta acercarse a su víctima. La zona de exclusión es de 1.000 metros y eso nos obliga a monitorear dónde viven para tener información precisa si el agresor decidiera acercarse", cuenta Elizabeth Ormezzano, Directora de Asistencia a la Víctima.