Con un DIY y un poco de tela: cómo hacer un organizador para guardar los zapatos

zapatos Los organizadores de tela te permiten encontrar rápidamente los zapatos en el armario.

Paso a paso: un DIY para confeccionar un organizador de zapatos en casa

Para realizar este truco DIY de costura en casa, vas a necesitar un poco de tela, una percha, máquina de coser, tijeras, hilo, aguja, ganas de crear y un tutorial.

Los organizadores de tela para zapatos son muy prácticos, ya que ocupan poco espacio en el armario y evitan que acumulemos todos los zapatos apilados.