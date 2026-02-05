Inicio Sociedad DIY
Truco de hilos

Con un DIY y un poco de tela: cómo hacer un organizador para guardar los zapatos

Para mantener los zapatos limpios y ordenados, solo basta un DIY de costura en casa y algunos pasos a seguir

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cuando las zapatillas, sandalias y botas quedan apiladas en la parte baja del armario, se pueden arruinar o llenar de mugre. Con un DIY de costura en casa, puedes crear un organizador de zapatos muy práctico y útil.

zapatos
Los organizadores de tela te permiten encontrar rápidamente los zapatos en el armario.

Paso a paso: un DIY para confeccionar un organizador de zapatos en casa

Para realizar este truco DIY de costura en casa, vas a necesitar un poco de tela, una percha, máquina de coser, tijeras, hilo, aguja, ganas de crear y un tutorial.

Los organizadores de tela para zapatos son muy prácticos, ya que ocupan poco espacio en el armario y evitan que acumulemos todos los zapatos apilados.

Embed - Como hacer un organizador de tela | organiza tus zapatos | show de manualidades
  1. Para comenzar con este DIY de hilos, mide y corta la tela con las medidas que indica el tutorial. Extiende la tela sobre la mesa de trabajo; tiene que quedar doble. Esta va a ser la base del portazapatos.
  2. Realiza una costura recta por todo el borde, enfrentando los derechos de tela y dejando un orificio para poder voltearlas.
  3. Voltea la tela y realiza una costura recta de un centímetro por todo el borde.
  4. Con una tiza, realiza marcas de la misma medida sobre las telas, como se muestra en el DIY.
  5. Cose dos piezas más, de la misma medida, para colocarlas a los costados de la base. Coloca una cinta albies por todo el borde de las piezas con las que harás los compartimentos para guardar los zapatos.
  6. Coloca una de las telas sobre la pieza base que marcaste al principio. Del otro lado de la pieza base coloca una tela igual, formando los compartimentos.

Un DIY y algo más: 4 errores comunes que cometemos al coser en casa

costura
Con paciencia y experiencia se pueden evitar los errores de costura.

  1. No elegir bien el hilo y las agujas que utilizamos para el truco puede ser un enorme problema. Una aguja equivocada daña las telas, daña la máquina y arruina el resultado final.
  2. No dejar un buen margen de costura ni surfilar las telas puede arruinar los proyectos. Cuando no dejamos por lo menos un centímetro de margen, las costuras se pueden zafar o las telas se pueden deshilachar.
  3. Para cualquier truco DIY de costura en casa, por más chico que sea, es importante realizar moldes de papel y tomar medidas. Los moldes reducen significativamente los errores al unir las telas y nos permiten tomar las medidas correctas antes de cortar.
  4. Querer realizar proyectos enormes con poca experiencia es uno de los errores de costura más frecuentes. Para arrancar, hay que buscar DIY simples y tutoriales básicos que puedas realizar en casa.

