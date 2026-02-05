Con un DIY y un poco de tela: cómo hacer un organizador para guardar los zapatos

Paso a paso: un DIY para confeccionar un organizador de zapatos en casa
Para realizar este truco DIY de costura en casa, vas a necesitar un poco de tela, una percha, máquina de coser, tijeras, hilo, aguja, ganas de crear y un tutorial.
Los organizadores de tela para zapatos son muy prácticos, ya que ocupan poco espacio en el armario y evitan que acumulemos todos los zapatos apilados.
- Para comenzar con este DIY de hilos, mide y corta la tela con las medidas que indica el tutorial. Extiende la tela sobre la mesa de trabajo; tiene que quedar doble. Esta va a ser la base del portazapatos.
- Realiza una costura recta por todo el borde, enfrentando los derechos de tela y dejando un orificio para poder voltearlas.
- Voltea la tela y realiza una costura recta de un centímetro por todo el borde.
- Con una tiza, realiza marcas de la misma medida sobre las telas, como se muestra en el DIY.
- Cose dos piezas más, de la misma medida, para colocarlas a los costados de la base. Coloca una cinta albies por todo el borde de las piezas con las que harás los compartimentos para guardar los zapatos.
- Coloca una de las telas sobre la pieza base que marcaste al principio. Del otro lado de la pieza base coloca una tela igual, formando los compartimentos.
Un DIY y algo más: 4 errores comunes que cometemos al coser en casa
- No elegir bien el hilo y las agujas que utilizamos para el truco puede ser un enorme problema. Una aguja equivocada daña las telas, daña la máquina y arruina el resultado final.
- No dejar un buen margen de costura ni surfilar las telas puede arruinar los proyectos. Cuando no dejamos por lo menos un centímetro de margen, las costuras se pueden zafar o las telas se pueden deshilachar.
- Para cualquier truco DIY de costura en casa, por más chico que sea, es importante realizar moldes de papel y tomar medidas. Los moldes reducen significativamente los errores al unir las telas y nos permiten tomar las medidas correctas antes de cortar.
- Querer realizar proyectos enormes con poca experiencia es uno de los errores de costura más frecuentes. Para arrancar, hay que buscar DIY simples y tutoriales básicos que puedas realizar en casa.