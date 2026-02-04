Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en este maravilloso regalo para San Valentín

Cómo reciclar tubos de papel higiénico y crear un regalo para San Valentín

Los tubos de papel higiénico vacíos son de los materiales más nobles para reciclar y concretar una idea DIY. En consecuencia, hoy aprenderás a reutilizar estos cartones que siempre terminan en la basura y crearás una cajita con forma de corazón para regalar en el Día de los enamorados.

Para esta idea DIY acudimos al tutorial brindado por el canal de YouTube Ideas Fantásticas en donde encontraremos el paso a paso para crear pequeñas cajitas de regalo en forma de corazón utilizando materiales reciclados Es una idea económica, rápida y creativa, ideal para San Valentín.