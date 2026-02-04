Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en este maravilloso regalo para San Valentín

El 14 de febrero es una fecha importante para aquellos que están acostumbrados a celebrar el amor. Si tenés pareja o bien querés demostrarle tu cariño a un ser querido, podrás hacer un hermoso regalo luego de reciclar tubos de papel higiénico. ¡Anticipate a San Valentín y poné en práctica esta sencilla idea DIY!
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y crear un regalo para San Valentín
Los tubos de papel higiénico vacíos son de los materiales más nobles para reciclar y concretar una idea DIY. En consecuencia, hoy aprenderás a reutilizar estos cartones que siempre terminan en la basura y crearás una cajita con forma de corazón para regalar en el Día de los enamorados.
Para esta idea DIY acudimos al tutorial brindado por el canal de YouTube Ideas Fantásticas en donde encontraremos el paso a paso para crear pequeñas cajitas de regalo en forma de corazón utilizando materiales reciclados Es una idea económica, rápida y creativa, ideal para San Valentín.
Materiales necesarios
- 2 tubos de papel higiénico
- Papel o cinta decorativo
- Tijeras y pegamento (silicona caliente o pegamento en barra).
- Listones para el toque final
- Acrílico rojo o rosado para pintar la caja
Procedimiento
- Primero, debemos aplastar ligeramente un tubo de cartón y cortarlo en dos partes iguales.
- Luego, con otro tubo, presionar una de las partes superiores hacia el centro, generando la curva característica del corazón.
- A continuación, recortar 2 centímetros de este segundo tubo para crear la tapa de la caja.
- Después será turno de pegar tanto la base como la tapa del corazón cortado en el tubo del primer paso.
- Posteriormente, una vez que se secó la base y la tapa del corazón, forrar con papel decorativo o pintarlo para ocultar el material reciclado y darle un aspecto más profesional y delicado. En caso de pintar con acrílico, usar colores alusivos a la fecha.
De esta forma tendrás una hermosa caja con forma de corazón para regalar en San Valentín. En su interior podrás colocar bombones, caramelos, anillos y hasta aritos. Todo para obsequiar en el Día de los enamorados.