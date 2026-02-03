Si tienes un envase de margarina o manteca, tienes un tesoro para tu casa casa: transfórmarlo en macetero

macetero reciclado (1) Gracias a esta idea de reciclaje podrás transformar un simple envase de manteca en un tesoro para decorar tu casa.

En este caso, la idea es simple pero muy llamativa: crear una pequeña carretilla decorativa donde las plantas serán las protagonistas. Para hacerlo solo necesitas elementos fáciles de conseguir:

1 pote vacío de margarina o manteca (bien limpio)

(bien limpio) Pintura acrílica o en aerosol (color a elección)

Cartón grueso, tapas plásticas o madera fina para las ruedas

Palitos de helado o varillas para los soportes

Silicona caliente o pegamento fuerte

Tijeras o cúter

Tierra y una planta pequeña. Las suculentas, cactus o flores pequeñas quedan perfectas en este tipo de macetero.

Para comenzar, lava el envase de plástico, en este caso se usa uno de mateca que tenga la forma de bandejita. Con unos palitos de madera o brochetas, haz las patitas de esta maceta. Córtalas y mételas debajo de la bandejita haciendo que salgan los palitos por dentro de la bandejita.

macetero reciclado Carretilla decorativa para cualquier parte del hogar.

Ahora corta 2 palitos más que sean largos, los cuales los pondrás debajo de la bandeja de manteca. Con papel reciclado, haz una ruedita, y mete por el centro un pedazo de palito, el cual sostendrá la bandeja. Por último usa pintura en aerosol y procede a pintar todo tu trabajo. También puedes usar un pincel y pintura acrílica que sirva para envases plásticos.

Ya que este seca la pintura, pon la tierra, unas pequeñas suculentas, y por encima coloca unas piedritas que servira como filtración de la tierra. Este macetero en forma de carretilla es ideal para: