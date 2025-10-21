Reciclaje: el afortunado que aún tenga crayones de colores en casa tiene un tesoro

crayones de colores (1) No tires los crayones que te quedaron chiquitos, viejos o sin uso. Con esta idea que te vamos a enseñar conviértelos en un tesoro invaluable para tu casa.

Son objetos escolares que representan una materia prima colorida, versátil y prácticamente gratuita para crear nuevos objetos útiles o decorativos, en lugar de generar residuos. Aunque estén gastados, rotos o demasiado cortos para usar cómodamente, esos lápices aún tienen valor creativo y ambiental.

En este sentido, usarlos y reutilizarlos te permitirá transformar tus restos de crayones en velas de colores que iluminan y decoran cualquier rincón del hogar. Son ideales para adornar una repisa, baño, escritorio o centro de mesa, y además, aprovechan materiales que normalmente terminarían en la basura.

Reciclaje: cómo convertir los crayones de colores en velas para el hogar

Si bien la lista de ideas posibles para crear a partir de crayones son infinitas, hoy te enseñamos una que lucirá y decorará tu casa: velas. Para ello necesitarás:

Restos de crayones (sin el papel)

Cera blanca (de soja, de abeja o parafina)

Mechas para velas (pueden ser recicladas de otras velas)

Frascos de vidrio pequeños (de yogur, mermelada o velas viejas)

Recipiente metálico o lata vacía para derretir

Olla para baño María

Palito de madera o broche para sostener la mecha

Cuchillo o cúter (para cortar crayones)

hacer velas con crayones de colores Con tan solo viejos crayones y otros ingredientes podrás tener hermosas velas de colores.

Para ponerte manos a la obra con esta maravillosa idea de reciclaje debes quitar el papel de los restos y córtalos en pedacitos pequeños. Elegí los tonos que querés combinar. Después pega la mecha en el fondo del frasco y sujétala con un palito o broche en la parte superior para que quede centrada.

Ahora es el turno de derretir la cera blanca en un baño María. Cuando esté líquida, agrega los trozos de crayón del color que elijas para la primera capa. Cuanto más crayón pongas, más intenso será el color.

Comienza a verter la mezcla caliente en el frasco, formando una primera capa de color. Deja que se enfríe unos 15 minutos hasta que esté semisólida. Luego prepara el segundo color y viértelo encima. Repetí el proceso hasta crear un degradado de tonos.

Una vez que la vela esté sólida y fría, corta el exceso de mecha. Si querés, decora el frasco con hilo yute, cintas o etiquetas personalizadas.

Con estos elementos y paso a paso vas a obtener una vela artesanal multicolor con un degradado suave y si le agregas aceites esenciales, como lavanda o vainilla, tendrán un aroma cálido.