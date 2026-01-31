Si tenés un ventilador de pie sin uso, tenés un tesoro para tu jardín: cómo convertirlo en un macetero

En tiempos donde reciclar y reutilizar se volvió tendencia, muchos objetos que parecen destinados a la basura pueden transformarse en verdaderas joyas decorativas. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el ventilador de pie viejo.
Sí: si tenés un ventilador viejo en tu casa, tenés un tesoro para tu jardín, porque puede convertirse en un macetero creativo, moderno y totalmente único. Te contamos cómo hacer esta idea de reciclaje paso a paso.
Por qué un ventilador viejo es un tesoro para el jardín
Aunque parezca extraño, los ventiladores de pie tienen una estructura perfecta para reutilizar:
- Una base firme y estable
- Un soporte vertical decorativo
- Una rejilla circular que puede funcionar como contenedor o soporte
- Un diseño vintage que queda muy bien en exteriores
Con un poco de imaginación, se convierte en una pieza de jardinería original y ecológica.
Reciclaje: cómo convertirlo en un macetero decorativo
Este tipo de reciclaje creativo está cada vez más de moda porque permite reducir residuos electrónicos, decorar sin gastar dinero, crear un objeto artesanal único y darle un estilo rústico o industrial al jardín. Así es como un ventilador viejo puede transformarse en un macetero perfecto para flores, suculentas o plantas colgantes.
Para este proyecto DIY solo necesitás elementos simples:
- Ventilador de pie en desuso (sin conexión eléctrica)
- Destornillador o herramientas básicas
- Pintura antioxidante o spray (opcional)
- Maceta plástica o recipiente liviano
- Tierra y plantas
- Alambre, bridas o tornillos para sujetar
El paso a paso no es dificultoso, pero hay que hacerlo con cuidado. Lo primero es asegurarte de que no quede ningún componente eléctrico peligroso. Después empieza a desarmar el ventilador: quita las aspas, retira el motor central dejando solo la estructura: base + soporte + rejilla
Antes de decorarlo, sacá el polvo acumulado, limpiá con agua y jabón y dejalo secar completamente. Esto ayuda a que la pintura o el acabado duren más tiempo.
Esta idea puedes personalizarla según tu jardín, ya sea blanco para estilo minimalista, negro para look industrial, verde para camuflarlo con plantas o colores vivos para un rincón alegre
Luego de abrir la rejilla protectora, coloca la maceta dentro de ella directamente, sujetándola con alambre o bridas, o si no puedes colocarla de forma especial las rejillas en el palo del ventilador para poner algún objeto que se convierta en maceta, tal como una goma.
El resultado es un macetero original que nadie más tendrá.
Ideas de plantas ideales para este macetero reciclado
Este tipo de soporte funciona mejor con plantas medianas o colgantes como:
- petunias
- helechos
- potus
- lavanda
- suculentas
- margaritas
- También podés usarlo como jardín vertical pequeño.