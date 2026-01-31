Si tenés un ventilador de pie sin uso, tenés un tesoro para tu jardín: cómo convertirlo en un macetero

ventilador viejo Recicla ese viejo ventilador de pie que tengas en casa.

Una base firme y estable

Un soporte vertical decorativo

Una rejilla circular que puede funcionar como contenedor o soporte

Un diseño vintage que queda muy bien en exteriores

Con un poco de imaginación, se convierte en una pieza de jardinería original y ecológica.

Reciclaje: cómo convertirlo en un macetero decorativo

Este tipo de reciclaje creativo está cada vez más de moda porque permite reducir residuos electrónicos, decorar sin gastar dinero, crear un objeto artesanal único y darle un estilo rústico o industrial al jardín. Así es como un ventilador viejo puede transformarse en un macetero perfecto para flores, suculentas o plantas colgantes.

Para este proyecto DIY solo necesitás elementos simples:

Ventilador de pie en desuso (sin conexión eléctrica)

Destornillador o herramientas básicas

Pintura antioxidante o spray (opcional)

Maceta plástica o recipiente liviano

Tierra y plantas

Alambre, bridas o tornillos para sujetar

ventilador convertido en maceta (1) Crea esta maravillosa idea tan solo con un viejo ventilador.

El paso a paso no es dificultoso, pero hay que hacerlo con cuidado. Lo primero es asegurarte de que no quede ningún componente eléctrico peligroso. Después empieza a desarmar el ventilador: quita las aspas, retira el motor central dejando solo la estructura: base + soporte + rejilla

Antes de decorarlo, sacá el polvo acumulado, limpiá con agua y jabón y dejalo secar completamente. Esto ayuda a que la pintura o el acabado duren más tiempo.

Esta idea puedes personalizarla según tu jardín, ya sea blanco para estilo minimalista, negro para look industrial, verde para camuflarlo con plantas o colores vivos para un rincón alegre

Luego de abrir la rejilla protectora, coloca la maceta dentro de ella directamente, sujetándola con alambre o bridas, o si no puedes colocarla de forma especial las rejillas en el palo del ventilador para poner algún objeto que se convierta en maceta, tal como una goma.

El resultado es un macetero original que nadie más tendrá.

Ideas de plantas ideales para este macetero reciclado

Este tipo de soporte funciona mejor con plantas medianas o colgantes como: