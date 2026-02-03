Truco DIY de costura en casa: cómo hacer una bolsa para guardar los broches de la ropa

broches para la ropa No pierdas nunca más los broches de la ropa, gracias a un DIY de costura.

DIY paso a paso: cómo coser en casa una bolsa para los broches de la ropa

Ya sean de madera o plástico, los broches de la ropa se suelen romper y perder con facilidad. Para evitar daños y pérdidas, lo ideal es guardarlos juntos en algún estuche o funda. A continuación te dejo el video de este DIY de costura en casa.

Embed - Bolsa para las pinzas de la ropa. DIY

Para este DIY de costura en casa, vas a necesitar una percha pequeña, la tela que más te guste y relleno como guata o entretela (esto es opcional). Marca los patrones sobre un trozo de papel para recortar bien las telas. Las medidas están en el video tutorial. Recorta las telas del DIY y une las piezas tal como se muestra en el video. Finalmente, introduce la percha una vez que tengas la funda cosida y cierra el orificio inferior.

Un DIY y algo más: qué tiene que tener un costurero básico pero funcional

Para realizar cualquier truco o DIY de costura, sin importar la magnitud y dificultad, siempre hay que tener a mano un buen costurero, básico pero completo. Existen algunos elementos indispensables a la hora de comenzar a coser en casa.