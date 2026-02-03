Truco DIY de costura en casa: cómo hacer una bolsa para guardar los broches de la ropa

Todo truco o proyecto que tiene como objetivo crear algo con tus propias manos, reutilizando materiales y explorando la creatividad, recibe el nombre de DIY. Hoy te comparto un DIY de costura en casa para que puedas confeccionar una bolsa de tela perfecta para guardar los broches de la ropa y evitar que se pierdan.
DIY paso a paso: cómo coser en casa una bolsa para los broches de la ropa
Ya sean de madera o plástico, los broches de la ropa se suelen romper y perder con facilidad. Para evitar daños y pérdidas, lo ideal es guardarlos juntos en algún estuche o funda. A continuación te dejo el video de este DIY de costura en casa.
- Para este DIY de costura en casa, vas a necesitar una percha pequeña, la tela que más te guste y relleno como guata o entretela (esto es opcional).
- Marca los patrones sobre un trozo de papel para recortar bien las telas. Las medidas están en el video tutorial.
- Recorta las telas del DIY y une las piezas tal como se muestra en el video.
- Finalmente, introduce la percha una vez que tengas la funda cosida y cierra el orificio inferior.
Un DIY y algo más: qué tiene que tener un costurero básico pero funcional
Para realizar cualquier truco o DIY de costura, sin importar la magnitud y dificultad, siempre hay que tener a mano un buen costurero, básico pero completo. Existen algunos elementos indispensables a la hora de comenzar a coser en casa.
- Lo principal para cualquier DIY de hilos es tener unas buenas tijeras de costura, bien afiladas y cómodas. No se puede coser con cualquier tijera; tiene que ser un modelo apto para telas.
- Existe una tijera pequeña o corta hilachas que no muchos tienen en el costurero de casa, pero es superpráctica y útil. Estas tijeras son ideales para cortar los hilos sin dañarlos, ya que la tijera más grande suele ser poco funcional para esto.
- Un centímetro, regla o escuadra no puede faltar en el costurero de tu casa. Junto con las herramientas de medición, siempre hay que tener una tiza, un jabón y un lápiz para marcar las telas, acompañados de papel para realizar moldes.
- Los alfilejes y trabas para fijar telas son elementos claves a la hora de cortar y marcar los tejidos.
- Es importante tener agujas de diferentes tamaños, acordes para cada DIY o proyecto de hilos.
- Finalmente, nunca deben faltar hilos de poliéster y algodón, de colores básicos y combinables para realizar DIY improvisados, arreglos y proyectos más elaborados. Puedes comprar los conos grandes de hilo para ahorrar dinero y tener mejor rendimiento.