Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en dos fantásticas ideas DIY

Organizador de escritorio estilo rústico

Para este primer elemento reciclado, tendremos que aplastar varios rollos de papel higiénico y pegar sobre una base circular de cartón (cortar otra igual que nos servirá como tapa). Para la decoración, recubrir completamente con cuerda de yute, perlas y pequeños detalles de encaje. Si querés, en lugar de decorar con cuerda de yute, podrás pintar los cartones.

reciclaje papel higienico decoracion Así podrás reciclar tubos de papel higiénico.

En este organizador podrás guardar todo tipo de objeto pequeño que suele quedar siempre sobre el escritorio.

Caja de regalo para San Valentín

En la segunda idea DIY podrás crear una caja de regalo para San Valentín. El primer paso consistirá en buscar un cartón grande y formar un corazón para posteriormente recortarlo. Luego, aplastar varios tubos de papel higiénico y pintarlos de color rojo u otras tonalidades similares, como lila o rosa. Si querés, en lugar de pintar podés forrar los cartones con yute. A continuación, colocar uno por uno en el contorno del corazón.

reciclaje san valentin Con tubo de papel higiénico podrás crear esta caja para regalar en San Valentín.

De esta forma tendrás una hermosa caja para regalar en el Día de los enamorados. Deberás rellenarla con las cosas que más le gusten a tu pareja, como flores, una botella de vino o chocolates.