Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en dos fantásticas ideas DIY

El reciclaje es una técnica que no solo nos permite darle una segunda oportunidad a distintos elementos que tenemos en casa, sino también nos brinda la posibilidad de crear diversos objetos para aportar a la decoración y al orden del hogar. En este caso, te diremos cómo reutilizar tubos de papel higiénico y convertirlos en maravillosas y prácticas ideas DIY.
DIY: cómo reciclar tubos de papel higiénico y crear maravillosos objetos de decoración
Con tubos de papel higiénico podemos crear maravillosos elementos de decoración y orden. Lo mejor de estas ideas DIY es que no gastaremos una fortuna de dinero, ya que podremos crearlas con materiales que ya tenemos en casa.
Para desarrollar estas ideas de reciclaje y decoración acudiremos al tutorial que brinda el canal de YouTube ‘Go Green’. A continuación, las dos ideas DIY que podrás hacer en cuestión de minutos con unos pocos tubos de papel higiénico.
- Organizador de escritorio estilo rústico
Para este primer elemento reciclado, tendremos que aplastar varios rollos de papel higiénico y pegar sobre una base circular de cartón (cortar otra igual que nos servirá como tapa). Para la decoración, recubrir completamente con cuerda de yute, perlas y pequeños detalles de encaje. Si querés, en lugar de decorar con cuerda de yute, podrás pintar los cartones.
En este organizador podrás guardar todo tipo de objeto pequeño que suele quedar siempre sobre el escritorio.
- Caja de regalo para San Valentín
En la segunda idea DIY podrás crear una caja de regalo para San Valentín. El primer paso consistirá en buscar un cartón grande y formar un corazón para posteriormente recortarlo. Luego, aplastar varios tubos de papel higiénico y pintarlos de color rojo u otras tonalidades similares, como lila o rosa. Si querés, en lugar de pintar podés forrar los cartones con yute. A continuación, colocar uno por uno en el contorno del corazón.
De esta forma tendrás una hermosa caja para regalar en el Día de los enamorados. Deberás rellenarla con las cosas que más le gusten a tu pareja, como flores, una botella de vino o chocolates.