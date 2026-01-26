Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en una maravillosa idea DIY para tu escritorio

En este sentido, utilizando tubos de papel higiénico, lograremos obtener un práctico organizador de cables. La estructura de cartón posee el diámetro ideal para contener la mayoría de los cables y de alimentación estándar una vez plegados. Al actuar como una celda individual, el tubo evita que las puntas metálicas se enganchen con otros cables, eliminando el riesgo de nudos ciegos.

tubos de papel higienico Con tubos de papel higiénico lograrás crear una fantástica idea DIY.

Para esta tarea DIY tendrás que hacer lo siguiente:

Reunir entre 10 y 15 tubos de papel higiénico, dependiendo del tamaño del cajón.

Forrar los tubos con papel de regalo o pintarlos con acrílico. Esto permite, además, codificar por colores (por ejemplo, azul para cargadores, rojo para cables de audio).

Colocar los tubos de forma vertical dentro de una caja de zapatos, creando una cuadrícula similar a la de un panal de abejas.

Adoptar esta técnica no solo optimiza el espacio, sino que refuerza el compromiso con el reciclaje. En lugar de adquirir organizadores de plástico, le damos una segunda vida a un material biodegradable. Gracias a esta sencilla idea DIY, los cables enrollados y desordenados dejarán de ser un problema en tu hogar