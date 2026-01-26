Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en una maravillosa idea DIY para tu escritorio

Los cajones del escritorio son, por excelencia, el lugar de guardado de todos los cables que tenemos en casa: desde cargadores hasta USB o HDMI. El problema más grave se presenta cuando necesitamos utilizar uno y nos encontramos con todos enredados. Para que esto deje de suceder, hoy te presento una simple idea que combina reciclaje y DIY en donde solo necesitaremos tubos de papel higiénico.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en un organizador de cables
El desorden de cables no es solo una cuestión visual. Los expertos en organización personal coinciden en que un entorno de trabajo saturado de objetos enredados incrementa los niveles de cortisol y disminuye la capacidad de concentración.
Además, el almacenamiento inadecuado de los cables (especialmente cuando se doblan en ángulos forzados o se enredan entre sí) daña la integridad de los filamentos internos de cobre, reduciendo la vida útil de nuestros dispositivos y provocando gastos innecesarios de reposición.
En este sentido, utilizando tubos de papel higiénico, lograremos obtener un práctico organizador de cables. La estructura de cartón posee el diámetro ideal para contener la mayoría de los cables y de alimentación estándar una vez plegados. Al actuar como una celda individual, el tubo evita que las puntas metálicas se enganchen con otros cables, eliminando el riesgo de nudos ciegos.
Para esta tarea DIY tendrás que hacer lo siguiente:
- Reunir entre 10 y 15 tubos de papel higiénico, dependiendo del tamaño del cajón.
- Forrar los tubos con papel de regalo o pintarlos con acrílico. Esto permite, además, codificar por colores (por ejemplo, azul para cargadores, rojo para cables de audio).
- Colocar los tubos de forma vertical dentro de una caja de zapatos, creando una cuadrícula similar a la de un panal de abejas.
Adoptar esta técnica no solo optimiza el espacio, sino que refuerza el compromiso con el reciclaje. En lugar de adquirir organizadores de plástico, le damos una segunda vida a un material biodegradable. Gracias a esta sencilla idea DIY, los cables enrollados y desordenados dejarán de ser un problema en tu hogar