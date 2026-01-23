Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en aromatizadores para los cajones de ropa

Los tubos de papel higiénico, hechos de cartón, son elementos que siempre terminan en la basura, desconociendo que se pueden reciclar para desarrollar distintas ideas DIY. En este caso, te diré cómo usarlo para crear un aromatizador para los cajones de los muebles donde solemos guardar ropa.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y crear un agradable aromatizador para los cajones de la ropa
Aunque no lo creas, uno de los usos más ingeniosos para los tubos de papel higiénico es convertirlos en aromatizadores para espacios cerrados, como cajones de muebles y roperos. A continuación, conocerás el procedimiento técnico y los materiales necesarios para transformar un residuo de cartón en un fantástico difusor de aromas.
Materiales
- 1 tubo de cartón limpio
- 1 trozo de tela de trama abierta (como lino, gasa o tul)
- 2 bandas elásticas
- Aromatizante de preferencia (flores secas, cáscaras de cítricos deshidratadas o algodón con aceites esenciales).
Procedimiento
- El cartón es un material poroso, lo cual es ideal porque absorbe y retiene los aromas. Sin embargo, antes de rellenarlo, es recomendable decorar el exterior si el difusor estará a la vista. Podés forrarlo con papel de seda o pintarlo con pinturas acrílicas. Es fundamental no sellar el cartón con barnices plásticos, ya que esto taparía los poros y limitaría la difusión del aroma. Una vez decorado, dejar que seque completamente.
- Luego, cortar un círculo de tela que sea al menos 4 centímetros más ancho que el diámetro del tubo. Colocar la tela sobre uno de los orificios y sujetarla firmemente con una banda elástica creando una especie de tapa transpirable.
- Elegir el aromatizante de preferencia y colocarlo en el centro del tubo del papel higiénico.
- Cortar otro trozo de tela, nuevamente, para sellar el otro extremo.
- Una vez terminado, colocar el cilindro en el fondo del cajón o entre las prendas.
Gracias a la estructura del tubo de papel higiénico, el aire circulará por el interior y liberará la fragancia de manera constante y delicada. Cada dos o tres semanas, podés renovar el aromatizante.