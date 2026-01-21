Si tienes tabletas para los mosquitos usadas, te enseñamos a convertirlas en aromatizadores para el hogar

Materiales

Tabletas de mosquitos usadas

Porta tabletas o aparato repelente

Aceite esencial (del aroma que más te guste). Te aconsejamos optar por aromas como lavanta, menta, vainilla, etc.

El paso a paso es muy sencillo: primero comienza aplicando un par de gotitas de aceite sobre la tableta usada, y luego podrás colocar la misma dentro del porta tabletas o aparato repelente. La parte de la tableta que está impregnada con el aceite debe ir hacia abajo, haciendo contacto con la parte caliente del aparato.

Conecta el aparato a la corriente y el aroma comenzará a emanar. El perfume puede durar entre unas 3 o 4 horas en el hogar. Si bien previamente mencionamos que puedes usar aceites escenciales con cualquier aroma, muchas personas recurren a la citronella para seguir ahuyentando a los mosquitos incluso durante el día.

Tabletas mosquitos Las tabletas para los mosquitos usadas pueden emplearse para aromatizar la casa.

Sin lugar a dudas esta idea de reciclaje no solo es ideal para ayudar a cuidar el medio ambiente (ya que no generamos tanta basura), sino también nuestro bolsillo. Si bien existen diversas formas de perfumar el hogar, muchas personas eligen esta opción debido a su ahorro de dinero y espacio, ya que los aparatos para las tabletas pueden colocarse en cualquier enchufe.