Si tienes tabletas para los mosquitos usadas, te enseñamos a convertirlas en aromatizadores para el hogar

Es normal que recurramos a las famosas tabletas para poder ahuyentar a los mosquitos de nuestra casa y ambientes. Sin embargo, cuando estas tabletas han sido usadas, terminamos tirándolas a la basura.
Aunque no lo creas, podemos darle otro uso a las tabletas para los mosquitos, como por ejemplo, convertirlas en aromatizadores para nuestro hogar.
¿Cómo convertir las tabletas de mosquitos usadas en aromatizadores?
Esta idea de reciclaje fue compartida en redes sociales por la creadora de contenido mendocina @flor_dema y rápidamente el video se volvió viral.
Materiales
- Tabletas de mosquitos usadas
- Porta tabletas o aparato repelente
- Aceite esencial (del aroma que más te guste). Te aconsejamos optar por aromas como lavanta, menta, vainilla, etc.
El paso a paso es muy sencillo: primero comienza aplicando un par de gotitas de aceite sobre la tableta usada, y luego podrás colocar la misma dentro del porta tabletas o aparato repelente. La parte de la tableta que está impregnada con el aceite debe ir hacia abajo, haciendo contacto con la parte caliente del aparato.
Conecta el aparato a la corriente y el aroma comenzará a emanar. El perfume puede durar entre unas 3 o 4 horas en el hogar. Si bien previamente mencionamos que puedes usar aceites escenciales con cualquier aroma, muchas personas recurren a la citronella para seguir ahuyentando a los mosquitos incluso durante el día.
Sin lugar a dudas esta idea de reciclaje no solo es ideal para ayudar a cuidar el medio ambiente (ya que no generamos tanta basura), sino también nuestro bolsillo. Si bien existen diversas formas de perfumar el hogar, muchas personas eligen esta opción debido a su ahorro de dinero y espacio, ya que los aparatos para las tabletas pueden colocarse en cualquier enchufe.