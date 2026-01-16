Menos biodiversidad, más picaduras: por qué los mosquitos apuntan cada vez más a los humanos

Este cambio no es menor. Las picaduras de mosquitos no solo provocan molestias: también son la vía de transmisión de enfermedades como dengue, zika, chikunguña o fiebre amarilla, con impacto directo en la salud pública.

Mosquitos y humanos: un riesgo creciente

El estudio se desarrolló en la mata atlántica brasileña, uno de los ecosistemas más ricos del planeta, que hoy conserva apenas un tercio de su extensión original debido a la urbanización y la deforestación. En ese contexto, los investigadores detectaron una clara preferencia de los mosquitos por alimentarse de humanos.

Mediante trampas luminosas, capturaron más de 1.700 mosquitos de 52 especies en dos reservas naturales del estado de Río de Janeiro. Luego, analizaron el ADN presente en la sangre ingerida por las hembras para identificar a sus huéspedes. El resultado fue contundente: la mayoría de las “comidas de sangre” identificadas provenían de humanos, muy por encima de aves, anfibios u otros mamíferos.

Los humanos, la opción más frecuente

Según los expertos, esta preferencia no responde solo a factores biológicos, sino también a la disponibilidad y proximidad del huésped. En ecosistemas empobrecidos, donde la biodiversidad es menor, los humanos se convierten en la opción más frecuente.

“Saber que los mosquitos de una zona prefieren a los humanos es una señal de alerta sanitaria”, advierten los autores. “Saber que los mosquitos de una zona prefieren a los humanos es una señal de alerta sanitaria”, advierten los autores.

Aunque se trata de un estudio preliminar, sus conclusiones aportan información clave para diseñar mejores estrategias de control de mosquitos y anticipar brotes de enfermedades.