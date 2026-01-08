Cómo eliminar a los mosquitos de tu habitación usando un poco de yerba mate: repelente casero efectivo

Estos olores saturan o confunden las antenas del mosquito, impidiéndoles detectar a sus víctimas (humanos) a través del dióxido de carbono que exhalamos y el calor corporal.

Si bien la yerba mate sola no es el repelente principal, a menudo se le añade cedrón (con aroma cítrico) o se usan plantas como citronela, menta, lavanda, romero, albahaca, que sí son potentes repelentes naturales.

yerba mate La yerba mate puede interferir con el aroma de los mosquitos.

La manera de realizar este repelente casero es sencilla. Todo lo que tienes que hacer es quemar un poco de yerba mate en tu habitación para que libere los aceites esenciales anteriormente mencionados.

El efecto es temporal, por lo que se recomienda usar este truco casero en complementación con las espirales tradicionales o el uso de productos químicos.

Los riesgos de la presencia de los mosquitos en tu habitación