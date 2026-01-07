Inicio Sociedad Mosquitos
Reciclaje

Con una lata de conserva, crea un porta espiral para alejar los mosquitos de tu casa

Paso a paso para reciclar las latas de conservas y convertirlas en hermosos porta espirales que alejarán a los mosquitos de tu casa

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo convertir una lata de conserva en un porta espiral?

¿Cómo convertir una lata de conserva en un porta espiral?

Una lata de conservas puede aprovecharse de muchas maneras, sobre todo para realizar diversas manualidades o ideas de reciclaje. Por ejemplo, en la siguiente nota te enseñaremos a aprovechar estas latas para convertirlas en porta espirales, y de esta manera mantener a los mosquitos alejados de tu casa.

¿Cómo convertir una lata de conserva en un porta espiral?

Materiales

  • Lata de conservas lavada
  • Lija fina
  • Pintura blanca
  • Pinceles
  • Servilleta para decoupage (opcional)
  • Alambre
Porta espirales
Porta espirales con latas de conservas recicladas.&nbsp;

Porta espirales con latas de conservas recicladas.

El primer paso será limpiar y lavar bien la lata de conserva. Además, te aconsejamos lijar bien el borde de la lata, ya que de esta manera evitarás lastimarte la piel ante un roce. A continuación, te aconsejamos pintar la lata de color blanco, ya que de esta manera podrás aprovechar este tono como base para otros colores o para coloca arriba una servilleta para decoupage.

Una vez que coloques la servilleta de decoupage, te aconsejamos aplicar barniz, ya que de esta manera podrás proteger la servilleta del calor y el agua. Si no quieres usar servilletas, puedes realizar un diseño a mano alzada con un pincel.

Latas conserva reciclaje
Porta espirales creados con latas de conservas.&nbsp;

Porta espirales creados con latas de conservas.

A continuación podrás colocar un trozo de alambre en el interior de la lata, en la parte del borde, el cual servirá para sujetar el espiral. Lo mejor de esta idea es que los restos de espiral quemados quedarán dentro de la lata y no ensuciarán el piso o cualquier otra superficie.

Sin dudas se trata de una idea de reciclaje y manualidad que es fácil de realizar y además es muy económica, ya que puedes agregarle los detalles que quieras para decorarla: cintas, botones, stickers, etc. Lo importante es que dejes volar tu imaginación y que aproveches lo que tienes en casa.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar