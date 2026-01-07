Con una lata de conserva, crea un porta espiral para alejar los mosquitos de tu casa

Una vez que coloques la servilleta de decoupage, te aconsejamos aplicar barniz, ya que de esta manera podrás proteger la servilleta del calor y el agua. Si no quieres usar servilletas, puedes realizar un diseño a mano alzada con un pincel.

Latas conserva reciclaje Porta espirales creados con latas de conservas.

A continuación podrás colocar un trozo de alambre en el interior de la lata, en la parte del borde, el cual servirá para sujetar el espiral. Lo mejor de esta idea es que los restos de espiral quemados quedarán dentro de la lata y no ensuciarán el piso o cualquier otra superficie.

Sin dudas se trata de una idea de reciclaje y manualidad que es fácil de realizar y además es muy económica, ya que puedes agregarle los detalles que quieras para decorarla: cintas, botones, stickers, etc. Lo importante es que dejes volar tu imaginación y que aproveches lo que tienes en casa.