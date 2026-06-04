El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y quienes no tienen la suerte de viajar a Estados Unidos, Canadá y México para verlo en primera persona, puede disfrutarlo desde el sillón de su casa con un televisor que te hará creer que estás en el lugar de los hechos. Se trata de un Smart TV de 32 pulgadas que tiene un importante descuento en Mercado Libre.
A días del Mundial, Mercado Libre baja el precio de este televisor con imagen HD y sonido Dolby Atmos
Si querés ver el Mundial 2026 en con imagen HD y un sonido envolvente, Mercado Libre tiene el televisor indicado
¿Cuál es el televisor que Mercado Libre pone de oferta por el Mundial 2026?
El televisor que está de oferta en Mercado Libre es el Enova de 32 pulgadas. El Smart TV tiene una rebaja del 10%, por lo que podés llevarlo a tan solo $259.999. Además, la plataforma ofrece un cupón de descuento de $15.000, por lo que el precio final quedará más bajo todavía.
Este Smart TV es perfecto para ver la cita mundialista. Este modelo de Enova cuenta con un panel de resolución de alta definición (HD de 1366 x 768 píxeles), garantizando una reproducción de imágenes con colores vibrantes y una nitidez sobresaliente para disfrutar al máximo de películas y series.
Para complementar esta destacada calidad de imagen, el televisor de oferta en Mercado Libre incorpora la tecnología Dolby Atmos. Este sistema de audio de alta fidelidad transforma por completo la experiencia del usuario, creando una atmósfera acústica envolvente que permite percibir cada detalle con una claridad excepcional.
Otro de los puntos fuertes de este televisor radica en su moderno ecosistema interno, impulsado por el sistema operativo Google TV. Esta plataforma simplifica la forma en la que interactuamos con la pantalla, ofreciendo una navegación intuitiva y un acceso sencillo a un catálogo inagotable de contenidos multimedia.
Además, el Smart TV incorpora un sistema de control por voz integrado directamente con el Asistente de Google. Gracias a esta innovadora herramienta tecnológica, podemos buscar programas y gestionar las diversas funciones del televisor mediante simples comandos dictados por voz, transformando el manejo diario en una tarea fluida para todos.