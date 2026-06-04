Soñó que una criatura atacaba a su pequeño y al despertar se dio cuenta que había matado a su propio hijo

Poco se conoce sobre los riesgos de ser una persona sonámbula. Algunos solo hacen una caminata por la casa, van a la heladera para comer algo y terminan haciendo una actividad automática, pero otros, en cambio, cometen delitos y actos violetos. Tal como este crimen donde un hombre asesinó a su hijo por un sueño que tuvo.
El sonambulismo es un trastorno del sueño que altera los ciclos del mismo entre el paso del sueño no-REM al REM. Es decir, el sistema motor no se paraliza del todo y el cuerpo actúa sin que la conciencia pueda hacerse cargo realmente de la situación.
En algunos casos, pueden aparecer conductas anormales donde la conciencia está consciente en partes haciendo que la persona haga cosas en contra de su voluntad. Tal como le pasó a Simón Fraser.
Del sonambulismo al crimen: soñó que una criatura atacaba a su pequeño y al despertar se dio cuenta de que había matado a su propio hijo
Han existido ocasiones en las que se ha dictaminado que un homicida actuaba dormido o en estado de semiinconsciencia, resultando el sujeto declarado inocente y uno de los más aterradores tiene como protagonistas a un padre y su hijo. Simón Fraser soñó que su hijo era atacado por una criatura y que intentaba matar al pequeño.
Fue a protegerlo de la bestia, lo atacó y al recobrar conciencia, vio el peor escenario que un padre podría haber visto: en realidad, había matado a su hijo luego de aplastar su cabeza contra la pared.
El hombre ya tenía un historial bastante trágico, ya que también había atacado a su padre, a su hermana, a sí mismo y a su mujer. Finalmente, después de algunos estudios se comprobó que era sonámbulo y fue considerado inocente y absuelto, pero a cambio debía dormir separado de otras personas en una habitación cerrada con llave para evitar que sus sueños o pesadillas volvieran a atacar a alguien.