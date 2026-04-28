Sigmund Freud lo dijo: el hijo favorito tiene una ventaja emocional desde la infancia

Esta frase tan célebre del médico neurólogo austriaco sostiene que sentirse elegido desde niño da como resultado una personalidad adulta con sensación de valía y confianza. En términos freudianos, el niño favorito recibe amor y reconocimiento sin condiciones, lo que le permite desarrollar una base sólida de seguridad emocional.

Con esta idea, Freud puso en vista la importancia de los primeros vínculos, pues el favoritismo no es un mero gesto familiar, sino que es una experiencia emocional con consecuencias.

De hecho, en la crianza, es natural “narcisizar” a uno de los hijos posicionandolo como predilecto porque con ese hijo los padres “fluyen” más fácilmente. Sin embargo, Freud advierte que esas preferencias tempranas “dejan huellas profundas” en todos los hermanos.

¿Qué implica ser “hijo favorito” según Freud?

freud sobre el hijo favorito El psicoanálisis mira ese fenómeno como una marca afectiva capaz de orientar la confianza y la proyección personal desde la infancia.

Como padre del psicoanálisis, él mismo reconoció que mucho de su ambición y autoconfianza provenía de la adoración infantil que recibió. Para él, el llamado hijo favorito ocupa en la familia un lugar simbólico de poder porque recibe más atención, elogios y libertades. Ese impulso interna genera en él una convicción casi pre-racional de que puede “conquistar” el mundo.

En la vida real, suele verse en hijos que desarrollan mayor iniciativa social y profesional, asumen riesgos con seguridad y enfrentan desafíos con más recursos internos. Por ejemplo en promedio los padres tienden a preferir a las hijas mayores o a niños responsables, dándoles más autonomía y posiblemente más confianza para actuar.

Sin embargo, ser el favorito de la familia no siempre significa privilegio o algo bueno porque también puede tener efectos negativos, ya que puede desarrollar una autoestima demasiada alta y al estar acostumbrado a recibir elogios constantes, le resulta difícil tolerar críticas o privaciones. Además, sentir que ocupa un lugar privilegiado puede generar en ocasiones culpa o presión por mantener ese rol, incluso ansiedad y estrés para cumplir las elevadas expectativas.