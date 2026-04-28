Sigmund Freud el fundador del psicoanálisis, dejó en sus escritos el impacto emocional que tiene ser la persona preferida dentro de la familia. Pues el creció siendo el hijo predilecto de su madre, lo que llevó a decir: “El hijo favorito conserva toda su vida el sentimiento de un conquistador.”
Sigmund Freud lo dijo: el hijo favorito tiene una ventaja emocional desde la infancia
El rol de hijo favorito en la infancia podría dar una ventaja emocional desde temprana edad, según una frase de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis
Tener un hijo favorito puede ser el tabú más grande de la paternidad, pero diversas investigaciones muestran que ciertamente la mayoría de los padres lo tienen. De hecho ser el niño menos favorito puede moldear fundamentalmente la personalidad, sus emociones y llevar a rivalidades entre hermanos. Por eso, el psicoanálisis de Freud dijo una verdad universal.
Sigmund Freud: el hijo favorito tiene una ventaja emocional desde la infancia
Esta frase tan célebre del médico neurólogo austriaco sostiene que sentirse elegido desde niño da como resultado una personalidad adulta con sensación de valía y confianza. En términos freudianos, el niño favorito recibe amor y reconocimiento sin condiciones, lo que le permite desarrollar una base sólida de seguridad emocional.
Con esta idea, Freud puso en vista la importancia de los primeros vínculos, pues el favoritismo no es un mero gesto familiar, sino que es una experiencia emocional con consecuencias.
De hecho, en la crianza, es natural “narcisizar” a uno de los hijos posicionandolo como predilecto porque con ese hijo los padres “fluyen” más fácilmente. Sin embargo, Freud advierte que esas preferencias tempranas “dejan huellas profundas” en todos los hermanos.
¿Qué implica ser “hijo favorito” según Freud?
Como padre del psicoanálisis, él mismo reconoció que mucho de su ambición y autoconfianza provenía de la adoración infantil que recibió. Para él, el llamado hijo favorito ocupa en la familia un lugar simbólico de poder porque recibe más atención, elogios y libertades. Ese impulso interna genera en él una convicción casi pre-racional de que puede “conquistar” el mundo.
En la vida real, suele verse en hijos que desarrollan mayor iniciativa social y profesional, asumen riesgos con seguridad y enfrentan desafíos con más recursos internos. Por ejemplo en promedio los padres tienden a preferir a las hijas mayores o a niños responsables, dándoles más autonomía y posiblemente más confianza para actuar.
Sin embargo, ser el favorito de la familia no siempre significa privilegio o algo bueno porque también puede tener efectos negativos, ya que puede desarrollar una autoestima demasiada alta y al estar acostumbrado a recibir elogios constantes, le resulta difícil tolerar críticas o privaciones. Además, sentir que ocupa un lugar privilegiado puede generar en ocasiones culpa o presión por mantener ese rol, incluso ansiedad y estrés para cumplir las elevadas expectativas.