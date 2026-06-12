Cuál es el mejor día del mes para abonar el árbol frutal, según el calendario lunar

ciruelo Calendario lunar: cuál es el mejor día para aplicar abono al árbol frutal.

En este sentido, el mejor día del mes para aplicar el abono al árbol frutal es el 14 de junio, jornada que estará marcada por el fenómeno de la Luna nueva. Esta fecha exacta se posiciona como el escenario más propicio del mes para fortalecer los cultivos mediante el fertilizado, aprovechando el pico de vitalidad y receptividad del huerto.

La explicación está centrada en que, en dicha fase lunar, los nutrientes son asimilados de mejor manera debido a que la savia desciende y se concentra en las raíces. Por ende, si tenemos la posibilidad de elegir, la clave pasará por escoger este domingo como el día perfecto para abonar el árbol frutal.

Finalmente, para que la influencia lunar rinda sus máximos frutos, la técnica de aplicación debe ser impecable. Es de vital importancia colocar el abono cuando la tierra se encuentre ligeramente húmeda. Esta humedad previa ayuda a distribuir los nutrientes de manera uniforme por todo el suelo, creando las condiciones perfectas para que las raíces se alimenten sin esfuerzo.

manzano Si tenés un árbol frutal en casa, tendrás que prestar atención al calendario lunar para nutrirlo.

De esta forma, cuando llegue su hora, el árbol frutal nos dará una cosecha abundante sin precedentes gracias a un simple truco de jardinería y la ayuda del calendario lunar.