La idea de Sigmund Freud sigue teniendo eco en la psicología actual y en los debates sobre crianza y vínculos familiares. Su frase “No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre” hoy se relee con una mirada más amplia.
Psicología: Sigmund Freud, psicoanalista: "No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre"
Desde la psicología, Sigmund Freud destaca que la infancia necesita, sentirse protegida, ya que ese vínculo para construcción de la seguridad
Ya no centrada en una figura específica, sino en la necesidad universal de todo niño de contar con adultos que brinden cuidado, seguridad y sostén emocional. Te contamos qué significa según la psicología.
Psicología: "No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre"
Cuando Freud habla de protección, no se limita al plano físico. Apunta, sobre todo, a una experiencia emocional profunda. Durante la infancia, los niños necesitan figuras de referencia que ofrezcan contención, estabilidad y confianza para explorar el mundo. Esa sensación de resguardo no solo tranquiliza en el presente, sino que contribuye a la construcción de una base psíquica que influye en el desarrollo posterior.
En la actualidad, enfoques de la psicología como la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth refuerzan esta idea. Lo esencial no es el rol tradicional, padre o madre, sino la calidad del vínculo. Un entorno donde el niño se siente cuidado y comprendido favorece la confianza básica, la regulación emocional y la forma en que, más adelante, se relacionará con otros.
Protección no es lo mismo que autoridad
Lejos de pensar la protección como una simple autoridad, hoy se la entiende como una base emocional que permite crecer. Cuando existe una presencia confiable, el mundo se percibe como menos amenazante y los desafíos pueden enfrentarse con mayor seguridad.
Al mismo tiempo, la psicología contemporánea introduce un matiz clave. Las experiencias tempranas son importantes, pero no determinan de manera absoluta la vida adulta. Las personas pueden transformar sus historias, construir nuevos vínculos y desarrollar recursos emocionales a lo largo del tiempo.
En ese cruce entre lo que propuso Freud y lo que hoy se sabe, queda una idea que sigue siendo vigente. La infancia necesita adultos que acompañen, contengan y ofrezcan un sostén emocional real. No como una fórmula rígida, sino como una base desde la cual cada persona pueda desarrollarse con mayor seguridad y libertad.