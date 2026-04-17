Psicología: Sigmund Freud, psicoanalista: "No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre"

En la actualidad, enfoques de la psicología como la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth refuerzan esta idea. Lo esencial no es el rol tradicional, padre o madre, sino la calidad del vínculo. Un entorno donde el niño se siente cuidado y comprendido favorece la confianza básica, la regulación emocional y la forma en que, más adelante, se relacionará con otros.

Freud

Protección no es lo mismo que autoridad

Lejos de pensar la protección como una simple autoridad, hoy se la entiende como una base emocional que permite crecer. Cuando existe una presencia confiable, el mundo se percibe como menos amenazante y los desafíos pueden enfrentarse con mayor seguridad.

Al mismo tiempo, la psicología contemporánea introduce un matiz clave. Las experiencias tempranas son importantes, pero no determinan de manera absoluta la vida adulta. Las personas pueden transformar sus historias, construir nuevos vínculos y desarrollar recursos emocionales a lo largo del tiempo.

En ese cruce entre lo que propuso Freud y lo que hoy se sabe, queda una idea que sigue siendo vigente. La infancia necesita adultos que acompañen, contengan y ofrezcan un sostén emocional real. No como una fórmula rígida, sino como una base desde la cual cada persona pueda desarrollarse con mayor seguridad y libertad.