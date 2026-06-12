Si sos de las personas que ordena los billetes por su valor, te contamos qué significa sobre vos

Quienes acomodan los billetes en determinado orden y alineados, por ejemplo de menor a mayor o viceversa e incluso por figuras, son sin dudas personas que tienen el orden y la organización como un hábito mecanizado en su vida.

Cuando esto ocurre, también puede indicar que la persona tiene su vida fuera de control y para dominarla de alguna forma, busca pequeños hábitos que le parezcan significantes y lo acerquen a ello.

contar billetes Ordenar los billetes se convierte también en una forma de autoprotección. Foto TN

Son quienes llevan al frente una personalidad detallista y sobre todo práctica. Es decir, valoran su tiempo, la eficacia y evitar el desorden innecesario. Este hábito implica una administración responsable de su dinero y una búsqueda de tranquilidad financiera.

Entre otras cosas, para la psicología este hábito también significa: