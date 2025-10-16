El ave que aparece en uno de los billetes más conocidos de Argentina y representa a los animales autóctonos

A partir de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó billetes con un nuevo diseño. Estos prescindían de la imagen de los próceres de nuestro país y en su lugar homenajeaba a distintas especies locales. Tal como el hornero, nuestra ave nacional.

¿Por qué el hornero es el Ave Nacional Argentina?

hornero, el ave que aparece en el billete de mil pesos El anverso del billete, diseñado de manera vertical, refiere al hornero como animal representativo de la Región Chaco Pampeana. Este billete es el cuarto emitido de los seis que integran la familia “Animales autóctonos de Argentina”.

El hornero (Furnarius rufus), declarado Ave Nacional de Argentina en 1928 por la Asociación Ornitológica de la Plata, es mucho más que un pájaro: es un verdadero emblema de la fauna autóctona del país. Reconocido por su laboriosidad, creatividad y adaptabilidad, esta ave ocupa un lugar especial en la cultura y el paisaje argentino.