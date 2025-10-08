Inicio Sociedad Ave
Mundo

El ave que es idéntica a un dinosaurio: puede correr a unos 50 km por hora y saltar hasta 1.5 metros

Con enormes garras, una cresta única, territorial y solitario este pájaro recuerda a los dinosaurios. Todos los detalles

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El ave que es idéntica a un dinosaurio: puede correr a unos 50 km por hora y saltar hasta 1.5 metros

El ave más similar a un dinosaurio es el casuario (Casuarius casuarius), un pájaro gigante y poderoso que vive en las selvas tropicales de Australia, Nueva Guinea y algunas islas cercanas. Muchas personas lo consideran el “ave más parecida a un dinosaurio” por su aspecto físico, su comportamiento y su linaje evolutivo.

Este pájaro, con su imponente presencia y su origen prehistórico, es una ventana viviente al pasado de la Tierra. Observarlo es como mirar un dinosaurio que ha sobrevivido hasta nuestros días, recordándonos que la evolución no destruye el pasado, sino que lo transforma en nuevas formas de vida.

Ave (1)

El ave que es idéntica a un dinosaurio: puede correr a unos 50 km por hora y saltar hasta 1.5 metros

Evolutivamente, las aves son los descendientes directos de los dinosaurios terópodos, el mismo grupo al que pertenecía el Tyrannosaurus rex y el Velociraptor. Esto significa que, en cierto sentido, los dinosaurios nunca se extinguieron completamente: sobrevivieron en forma de aves. El casuario conserva muchas características primitivas que lo hacen parecer un dinosaurio moderno. Su andar erguido, su mirada intensa y su casco óseo recuerdan a los antiguos reptiles del Mesozoico.

Su comportamiento también refuerza esa conexión ancestral. Los casuarios son solitarios y territoriales, defienden con fuerza su espacio y prefieren moverse entre la vegetación densa, igual que muchos dinosaurios terrestres lo hacían millones de años atrás. Aunque no vuelan, son excelentes corredores y nadadores, capaces de desplazarse rápidamente por el bosque o cruzar ríos.

Ave (2)

¿Cómo es esta ave?

  • en el ecosistema, esta ave cumple un papel vital: al alimentarse de frutas y esparcir sus semillas, ayuda a mantener la selva tropical
  • esta especie se encuentra amenazada por la pérdida de su hábitat, los atropellos y los ataques de perros.
  • el casuario pertenece al grupo de las ratites, aves no voladoras que también incluye al avestruz, al emú y al ñandú. Mide entre 1,5 y 2 metros de altura y puede pesar más de 60 kilogramos.
  • su cuerpo está cubierto de plumas negras gruesas, y su cabeza luce una cresta ósea llamada casco, muy parecida a las estructuras que tenían algunos dinosaurios como los pachycefalosaurios.
  • sus patas son extremadamente fuertes, con tres dedos grandes y una uña en forma de daga que puede superar los 10 centímetros.
  • con una sola patada puede causar graves heridas, lo que le ha dado fama de ser una de las aves más peligrosas del planeta.

Temas relacionados:

Te puede interesar