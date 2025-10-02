Inicio Sociedad Ave
El ave que te despierta con un concierto de canto en primavera y compite para buscar hembras: cuál es

Hay un ave en particular que ofrece un auténtico concierto en primavera y también es un estratega que convierte la música en un arma de seducción y defensa

Martina Baiardi
Llegó la primavera y la naturaleza se llena de sonidos que anuncian la renovación y salen a la luz algunas curiosidades que pocos conocemos del mundo animal. Entre las primeras señales de esta estación, se destaca un fenómeno encantador: el canto de un ave por el día y la noche para buscar hembras o esperar que nazcan los pollos.

Es pleno amanecer de primavera, el cielo empieza a aclarar y un silbido rítmico y repetitivo se cuela por las ventanas o incluso logra despertarte. Muchos creen que se trata del zorzal o la calandria, muy conocidos por su canto, sin embargo, los verdaderos protagonistas de estas melodías matutinas son otras pequeñas aves que forma parte del paisaje sonoro cotidiano en las ciudades.

Cuál es el ave que canta sin cesar

Entre todas las aves que nos podamos imaginar, hay un protagonista indiscutido que por su característico comportamiento supera a los demás: se trata del ruiseñor común de nombre cientifico Luscinia megarhynchos, un pequeño pájaro que se convierte en el tenor de los bosques y jardines con su inconfundible canto.

El Luscinia Megarhynchos es el nombre científico por el que se conoce al ruiseñor.

El ruiseñor es célebre por su canto melodioso, variado y potente, que suele escucharse con más intensidad al amanecer y durante las noches primaverales. Este comportamiento no es casual: el ave utiliza su repertorio musical para atraer pareja y marcar territorio frente a otros machos.

Lejos de ser un simple entretenimiento para el oído humano, el canto de este pájaro es una verdadera batalla musical. Cada macho compite con otros elevando la intensidad, la complejidad y la duración de sus trinos. Cuanto más amplio y elaborado es su canto, mayores son sus posibilidades de conquistar a una hembra. Los científicos aseguran que las hembras prefieren a los machos que poseen un repertorio más rico, ya que esto es señal de buena salud, fuerza y longevidad.

Además, según detalla el sitio web Aque Fundacion, el extenso canto del ruiseñor también se debe a que esperan el nacimiento de los pollos. Cuando nacen, ellos entonces callan, porque hay que darles el alimento.

El ruiseñor es un ave migratoria. Habita en bosques, matorrales densos y parques de Europa, Asia y el norte de África. Prefiere zonas con vegetación espesa con altos niveles de humedad que le brinden refugio, aunque su canto se eleva por encima de los árboles y puede escucharse a gran distancia. Sin embargo, cuando se trata de conseguir pareja, se va a cantar con más fuerza en espacios urbanos y suburbanos para que las hembras puedan identificarlo.

Su canto, tan bello como competitivo, lo transforma en uno de los símbolos más fascinantes de la primavera.

En muchas culturas, el ruiseñor ha sido un símbolo de inspiración poética y musical, gracias a su capacidad de cantar incluso en la oscuridad. Su presencia anuncia la temporada de reproducción y se convierte en una alarma natural que despierta con dulces notas al amanecer.

Otras curiosidades de este pájaro

  • Estas aves ponen en marcha verdaderas batallas musicales con congéneres del mismo sexo en su objetivo de atraer a las hembras.
  • Su pico fino y cola larga hace que sea difícil diferenciar entre hembras y machos.
  • El ruiseñor es una especie de ave insectívora que ingiere gusanos, mosquitos, escarabajos y hormigas en su día a día. Sin embargo, cuando se avecina la migración, complementa su dieta con frutos para acumular reservas grasas.
  • Es una especie de ave cuyo plumaje discreto rara vez abandona su espesura.
  • El color pardo ocráceo uniforme está presenta en su manto y alas, pero no así en la cola, donde muestra una coloración parda rojiza. Por su parte, las partes inferiores son más claras (blanco crema).

