Para el este y sur de Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, gran parte de Chaco y Formosa y este de Salta, el pronóstico indica lluvias dentro de los valores normales para la época.

La región del NOA será la más beneficiada, con precipitaciones superiores a la normal previstas para el trimestre.

Cómo serán las temperaturas

En cuanto a las temperaturas medias para el período octubre-noviembre-diciembre, el pronóstico climático indica que serán normales o superiores a la normal hacia el norte y noreste del país, así como en las provincias de Patagonia. Esta tendencia sugiere una primavera con temperaturas más elevadas que el promedio histórico en gran parte del territorio argentino.

temperaturas primavera Las temperaturas comienzan a elevarse en los próximos meses

Las provincias del NOA experimentarán temperaturas normales para la estación, mientras que la franja central del país será la zona más afectada por el calor. Específicamente, se esperan temperaturas superiores a la normal sobre Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe, con mayor probabilidad de registrar valores por encima del promedio.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población mantenerse actualizada con los pronósticos en escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana disponible en su sitio web oficial.