El pronóstico del tiempo anticipa días de primavera seguidos por un calor casi veraniego

Este viento se calmará a partir del mediodía y se espera un lunes a pleno sol con una máxima de 24 grados.

Para el martes se espera que las marcas vayan de 13 grados de mínima a 23 grados de máxima, mientras que para el jueves el pronóstico del tiempo anticipa un leve ascenso con 13 grados de mínima y 25 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo adelanta días de verano

Maximiliano Viale anticipó que desde el jueves y hasta el sábado por lo menos se espera un marcado ascenso de temperatura con máximas que rondarían los 30 grados, lo que hará que sean días más parecidos a los de verano.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 6 Desde el jueves y por lo menos hasta el sábado las máximas rondarán los 30 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Además, las mínimas también irán en aumento y podrían llegar a los 18 grados, según el pronóstico del tiempo. El especialista agregó que se esperan días estables y sin lluvias a la vista en ningún punto de la provincia.