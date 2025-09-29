Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Altas temperaturas

El pronóstico del tiempo anticipa días de primavera seguidos por un calor casi veraniego

Los primeros días de esta semana serán típicos de primavera, según el pronóstico del tiempo. Pero en los primeros días de octubre parecerá verano

Por UNO
La semana comienza con días de primavera y terminará casi de verano

La semana comienza con días de primavera y terminará casi de verano, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

La semana comenzará con temperaturas bien de primavera, típicas de la época, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Con el inicio de octubre llegará un marcado ascenso de las máximas, que se van a parecer más a la época de verano, a pleno sol y sin probabilidad de lluvias.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale adelantó a Radio Nihuil que en la mañana de este lunes ingresó un pulso de aire frío con viento del sur que sorprendió en muchas zonas de la provincia, pero sin generar mayores inconvenientes.

Este viento se calmará a partir del mediodía y se espera un lunes a pleno sol con una máxima de 24 grados.

Para el martes se espera que las marcas vayan de 13 grados de mínima a 23 grados de máxima, mientras que para el jueves el pronóstico del tiempo anticipa un leve ascenso con 13 grados de mínima y 25 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo adelanta días de verano

Maximiliano Viale anticipó que desde el jueves y hasta el sábado por lo menos se espera un marcado ascenso de temperatura con máximas que rondarían los 30 grados, lo que hará que sean días más parecidos a los de verano.

Además, las mínimas también irán en aumento y podrían llegar a los 18 grados, según el pronóstico del tiempo. El especialista agregó que se esperan días estables y sin lluvias a la vista en ningún punto de la provincia.

